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向經典致敬，台灣僅配14輛已售罄，Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition登台亮相！

Carture 車勢文化

2021-03-25 20:55:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
保時捷全新992世代之911 Targa正式在台開始銷售之際，亦同步推出911 Targa 4S Heritage Design Edition特仕限量車型，並首度在台灣亮相，其為Heritage Design產品策略下四款新車中首部亮相的車型，呼應內部車型代號992， 911 Targa 4S Heritage Design Edition全球亦僅限量生產992部，台灣則爭取到14輛配額，皆已受訂，將陸續開始交車。
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911 Targa 4S Heritage Design Edition完美復刻 1950 至 1960 年代早期的 911 經典設計元素，喚起車主與車迷朋友對911經典設計的回憶，在復古外觀與內裝設計中結合最新世代先進科技，重新演繹不朽經典，除推出特仕限量車型外，也運用內裝設計元素打造Heritage Design套件，透過保時捷個人化訂製服務（Porsche Exclusive Manufaktur），開放現行 911 車型選配。
以全新發表的 992 世代 911 Targa 為基礎所衍生的首款Heritage Design車型，比照911 Carrera 4S，搭載3.0升雙渦輪增壓水平對臥6缸引擎，具備450ps（331 kW）的強悍動力，較前世代911 Targa 4S多出了30 ps（22 kW），並可在2,300~5,000 rpm之間輸出530 Nm最大扭力，亦較前世代車型高出30 Nm，搭配PDK八速雙離合自手排變速箱，極速表現達304 km/h，在使用Launch Control彈射起步功能下，0 – 100 km/h加速低於 3.6 秒。
911 Targa 4S搭載全時四驅系統，不僅增加前軸驅動力，並搭配保時捷循跡管理系統（PTM）可針對路況調配前後軸動力輸出比例，賦予車輛各種道路條件下均更出色的循跡性。標準配備之保時捷主動式懸載調整系統（PASM），除具備Normal 和 Sport兩種模式，系統亦具自動控制阻尼系統，以確保在任何駕駛狀況下皆能達到最佳駕駛舒適性與操控性。
而911 Targa 4S Heritage Design Edition除了出色性能外，更在各處細節上精雕細琢，展現出保時捷車主不凡品味和風格，車色提供專屬的金屬櫻桃紅（Cherry Metallic）與其他四款車色，搭配金色盾徽展現強烈的 1950 年代復古風格，車頭前翼施以箭形圖案賽車元素特別引人注目，更突顯保時捷精彩的賽道歷史；另於後引擎蓋格柵飾上嵌有Porsche Heritage徽飾，造型設計概念源自當年Porsche  356達成 100,000公里行駛紀錄所獲之獎章，在當時獎章被視為優異品質保障，在Porsche Heritage Design車款上則再融合了現代化視覺元素。1963 復古盾徽分別鑲嵌於前行李廂蓋、方向盤、輪圈蓋與鑰匙，頭枕與鑰匙套也壓印經典的復古盾徽，輔以標準配備的前20吋、後21吋 Carrera Exclusive Design輪圈與經典款式黑色煞車卡鉗，更強化經典外觀設計。
內裝設計同樣致敬經典，專屬雙色真皮內裝，可選用酒紅（Bordeaux Red）或黑色皮革搭配沙漠米色（Atacama Beige ）OLEA Club皮革。座椅與車門飾板採用燈心絨布料，復刻Porsche 356設計元素 ，重現1950 年代的時尚潮流。經典的綠色暈光轉速錶與碼錶設計，搭配具孔洞的超細纖維車頂與Exclusive Manufaktur個人化訂製皮革飾板更展現復古情懷。車款限量序號則銘刻於中控台右側的金屬標章。

1965年問世的劃時代跑車級距

1965年9月，Porsche 911 Targa首度於法蘭克福車展問世，推出既非敞篷Cabriolet亦非硬頂Coupé，更不屬於轎車的全新Targa車型，當時Porsche Targa 為全球首款配備防滾桿的高安全係數敞篷車，搭配可拆卸式車頂與可折疊後窗，創造多元駕駛情境，包括全關篷、 全開篷以及僅中段車頂拆卸或後窗摺疊的半開篷狀態，定義前所未有的敞篷駕駛體驗。Targa 車型設計概念於當代開啟截然不同的保時捷駕馭生活風格，從此，不僅延續編制於各世代911車系，更進一步應用至914及Carrera GT等車款。時至今日，保時捷仍堅持結合敞篷車款的開蓬駕馭樂趣與Coupé車型的舒適安全性兩種概念，打造獨一無二的911 Targa。
Porsche Heritage Design產品策略強調生活品味，更為感性地展現個性與風格。全新911 Targa 4S Heritage Design Edition由Style Porsche 設計部門與Porsche Exclusive Manufaktur保時捷個人化訂製部門匠心打造，重新詮釋經典 911 車型，更重現 1950 至 1980 年代內裝風格特色。911 Targa 4S Heritage Design Editio基本售價為1003萬起，台灣配額已售罄，另標準版911 Targa 4S的基本售價則為792萬起。

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