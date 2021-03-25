職場加值！ARTC 教育訓練幫你提升車輛專業度
2GameSome - 有車賞
2021-03-25 22:25:00
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財團法人車輛研究測試中心（簡稱車輛中心），在經濟部技術處科技專案的支持下，建構了完整的車輛研測場域，也累計了三十年的專業經驗，透過每年近 50 場次課程及研討會，每年約培育 2000 人次，提供產業接地氣、接軌國際的課程，協助產業共同升級。車輛中心更與台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）及台灣區車輛工業同業公會（TTVMA）共同合作開辦課程，今（2021）年主攻智慧車輛、車輛電子及測試驗證等三大領域，包含汽車電子、車輛結構類等基礎課程、及自駕車、電池技術、車聯網、電磁相容 EMC、車輛電子可靠度等進階課程；另外，亦已辦理 7 年的經濟部工業局智慧電子人才應用發展推動計畫，課程內容不僅深入且實用，並且可獲政府學費補助。近年盤點業界需求，及依國際車輛發展趨勢，透過累積深厚的科技研發及測試驗證的實務經驗，彙整成系統性的學習課程，分享給台灣智慧車電產業以培育高階研發人力，今年在智慧車輛、車輛電子、測試驗證領域特別開發多堂全新課程，歡迎有興趣者共襄盛舉，更多課程資訊請上網搜尋「車輛中心教育訓練」或洽http://artctw.cc/training、知識推廣課何小姐 04-7811-222分機2330、5101了解更多。除上述專業課程外，車輛中心亦提供「車輛中心電子報」，包含車輛產業多元科技及市場新知、產情趨勢、技術能量、研究發展等專業訊息，透過每月的訊息分享，讓訂閱讀者隨時掌握最新動態，有興趣者可自行上網訂閱。
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