2021 商業車博覽會 八大特色百大新品同步登場
2GameSome - 有車賞
2021-03-25 22:55:00
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台灣第一次氫燃料商業車現身過往在談新能源車款時除了電動車之外在歐美也有再生能源、生質柴油等，在國外的大型展會上也常有各式新能源車款發表，近年來燃料電池車款不僅極夯更是未來解決運輸能耗的絕佳方案。第一次帶台灣現身的燃料電池（Fuel cell）概念車 Vision F-CELL，2019 年在東京車展全球首發，之後因為 2020 年疫情蔓延以至於海外現身的第一次就獻給台灣。FUSO Vision F-CELL 全新研發燃料電池車款，讓行車里程更長且充電更快，具備 129kw 馬力最高里程 300 公里為 7.5 頓貨車規格，F-Cell 雖然還是概念車階段，但從整體外觀與規格來看，比其他概念車更貼近可實現的未來。燃料電池車的現身，可望刺激相關單位在節能減碳的運輸能源考量上，多了一個選項，也讓運輸業者了解未來的燃油車輛將被逐漸取代的進行式。
車展第一次台灣自製自駕大客車展出近年來政府推動數位轉型風風火火，對於智慧運輸及車聯網的投資更是大力挹注，但過往智慧運輸或車聯網的資訊大多停留在科技使用單位，直到近年商業車誌的關注才讓商業車的更多科技應用，被深度報導並受到運輸業者關注。因此，本次會展中有關智慧運輸及車聯網的科技廠商持續增加，更難得是本次指導單位台中市政府交通局特別邀請在水湳智慧城試乘的台中自動駕駛公車（合作單位包含：工研院、鼎漢國際工程顧問、豐榮客運、緯創資通、台數科集團等）到現場展出，讓運輸業者了解自駕車已經逐漸實現中，未來更會改變商業車的營運風貌。
零配件耗品 百項科技新品發表在 2018 第一屆商業車博覽會一口氣發表八條大胎的米其林當時不但造成轟動更因為節能胎等專業技術讓運輸頭家們了解選胎的關鍵。今年米其林不僅再創展出規格，更以五大創新科技傳遞安全耐久的產品特性，像是：無限環繞技術、鋼絲增強技術、隱藏式溝槽技術、液態混膠技術、高張性尼龍保護層技術。此外，像是昇達輪胎提供的車隊輪胎管理服務，仍將是展場上的亮點之一。本屆，還有像是代理陸通輪胎的豪瑪輪胎及代理 ALCOA 鍛造鋁圈的同一公司都將以最新產品同場發表。除了輪胎、鋁合金鋼圈外，零配件耗品的參展商連年增加，其中一向在展覽中同時展出數十家歐美頂級品牌零件的至晟貿易本屆除了發表 WABCO 的新品強調其安全科技外，還增加了 FH2 柴油碳微粒濾清器清潔機的展出。
MIT技術結晶每一界的商業車博覽會都有各式各樣的商業車、相關的MIT技術及車體打造的精良成果，來讓參觀民眾了解商業車的多元性及專業性。像是本屆與混凝土壓送工程協會合作，現場將展出兩台最新的混凝土壓送車，就是希望能改變一般民眾對於工程車輛的既定印象。而且這家廠商真的是台灣的職人精神的代表鑽研混泥土壓送工程技術已經近半個世紀，MIT 的技術可以支援到台北信義區第二高樓南山微風的建案。除了混凝土壓送車外，現場還有不少科技廠商像是寶錄電子其高速多卡通驗票機及多功能駕駛員指控器等，都是 MIT 技術結晶的最佳實例。
冷鏈物流 新風貌因應新冠疫情的起伏，冷鏈運送技術成了從去年開始的熱門話題，此次展覽持續與冷鏈協會合作，不只像前兩屆有冷凍冷藏物流車的展出，或者是去年發表的三區溫控物流車外，現場還將展出更新的秘密武器。尤其零下 70 度的疫苗運送，冷鏈物流專區/邰利冷凍車將提供最專業的解決方案。政府及學界合作 安全及教育推廣除了目不暇給的新產品發表，今年的博覽會還獲得交通部協助大會開闢「商業車行車安全宣導專區」，展示內輪差及行車盲點等安全宣導，交通部將協助提供大型商業車乙部，供現場作靜態展示，現場將會安排相關佈置及提供解說。民眾可到安全宣導專區由車艙外及駕駛座角度了解及行車盲點與相關安全注意事項。除了大型車的安全宣導，大會還新闢車輛職能專區，希望未來透過中華民國商用車技術發展協會的推廣可以讓更多年輕人擁有進入商業車專業領域的職能（此部分與台灣車輛職能發展學會合作），同時也邀請全國車輛相關科技的學校可由老師帶免費進場參觀，希望讓年輕一輩可以更了解商業車未來的發展，且將職涯規劃與產業需求結合。
基本資訊 一手掌握「2021商業車博覽會」活動時間是 2021 年四月十五到十八日（每日9:00~17:30）；地點在台中國際展覽館（地址：臺中市烏日區中山路三段1號）。交通方式：自行開車在展館前面即有停車場；如果是搭台鐵或高鐵請至台鐵站出口向步行約 3 分鐘；如果搭市區公車則只要選擇可抵達高鐵站的公車從高站步行或搭台中客運 26、93、101、102 號或仁友中鹿客運 105 公車可抵達國際展覽館站。門票 200 元於現場購買，學生及 65 歲以上長者半價，12 歲及以下孩童需由家長陪同。歡迎運輸頭家及對商業車有興趣的民眾 4/15~4/18 空一天出來
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