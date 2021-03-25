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Hyundai 全新都會大型據點 正式進駐竹北

2GameSome - 有車賞

2021-03-25 22:55:00

Hyundai 全新都會大型據點 正式進駐竹北
▲ Hyundai 全新都會大型據點 正式進駐竹北
南陽實業自 2017 年起導入 Hyundai GDSI (Global Dealership Space Identity) 全球化標準識別展間，至今全台已完成 53 處據點換新妝，最新落成的新竹地區竹北 GDSI 展示中心於 3 月 25 日開幕，購地建設總投資超過 3 億元，地處市中心要道，並將「人為本」理念與天、地、林大自然元素和諧演繹。
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全面完成更新 GDSI 據點
因應汽車銷售據點整合大型化趨勢，全新竹北 GDSI 展示中心由集團購地自建，總樓高 3 層，樓面積達 1,000 坪，主體構造採用最新建築工法，一樓作為全品牌新車展示中心，挑高 6 米透視感一眼望向新世代車款陣容，另設有多人座位的顧客閱覽、戶外庭院休憩以及車主兒童遊戲區。二樓售後維修中心規劃 14 格原廠標準工位，寬敞整齊的維修引導動線，整合全功能車輛保養維修，在此，由原廠認證技師群展現專業維修品質。
全新開幕的竹北 GDSI 據點不但要成為指標旗艦，接下來 5 月全新嘉義 GDSI 以及明年初高雄岡山 GDSI 等新據點都將開幕，今年度也陸續將有產品陣容改款問世。

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