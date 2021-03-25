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Hyundai 每季有新車 全新 Kona EV、Tucson 陸續登台

2GameSome - 有車賞

2021-03-25 22:55:00

Hyundai 每季有新車 全新 Kona EV、Tucson 陸續登台
▲ Hyundai 每季有新車 全新 Kona EV、Tucson 陸續登台
Hyundau 汽車總代理南陽實業今日發佈 2021 年國內新車時程，跟進原廠新世代車款陸續問世，已訂定 KONA、Santa Fe 及 Tucson 大改款上市計畫，規劃中藍圖包含衍生 Hybrid 複合油電車、EV 電動車等新能源車款，全新陣容全面配備規格提升，可望延續 2020 年銷售成長 9% 氣勢，今年挑戰更高的成長 13%，達 14,000 台銷售目標。
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兩款電動車先後導入
展望 2021 年國內總體經濟持續穩定，國際國內傳染疫情控制得宜，都有助消費市場維持正向發展，南陽實業第二季起加速引進多款新車。Hyundai 汽車宣示 2025 Smart Mobility 願景計畫，加快投入電動車領域發展，台灣也納入並在今年啟動電動車販售，首款優先導入在歐美熱銷的 KONA EV，最大特點是單次充電行駛里程最長 483km（WLTP測試標準），30 分鐘快充即可達 80% 電力；在消費者最關注的電動車全配套方案，不僅北中南據點佈建充電樁，也結合國內設備商業者合作，提供遍佈全台的充電站服務，並建置專屬車主 APP，串聯電動車數位資通優勢及以親民價格主攻電動車市場。另一值得期待車款是才在 2 月全球發表的電動車品牌 Ioniq 5，也已正式列入積極評估名單，最快年底新車大展與車迷相見。
全新 Hyundai 休旅陣容成形 每季有新車上市
除電動車外，全新休旅車陣容亦是今年品牌亮點，率先在第二季發表的改款 KONA，動力大幅提升至 195 hp/27 kg-m；第三季跟進改款的正七人休旅 Santa Fe，新追加 1.6Turbo Hybrid 車系，汽柴油雙動力的高節能、高性能優勢，旗艦豪華配備進化更具競爭力；至於國人密切關注的 Tucson，確定在第四季國產問世。至於商（務）車，甫亮相的 Staria，也可望在今年底亮相販售。

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