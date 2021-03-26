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Volkswagen Amarok大改款稿圖再度更新，離發表腳步又更近了!

Carture 車勢文化

2021-03-26 08:55:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
Volkswagen Amarok自2010年發表至今已超過10年，雖然歷經過幾次小改進化，但在同級對手陸續更新後難免顯露老態，因此Volkswagen在去年先釋出一張新一代Amarok的稿圖讓等待已久的車迷止止渴，與Tiguan相似的家族車頭造型讓這部粗壯硬漢擁有更都會感的面容，而昨日更新的稿圖又在外觀上作了些調整，看來離發表時辰已不遠。
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昨日釋出的最新稿圖在外觀上與去年不同的是前保桿與水箱護罩作了些調整，霧燈框與後視鏡轉向燈造型也有所不同，並新增車頂架與車頂照明燈，其餘像是前緣的橘色拖車鉤、方型輪拱及銀色後視鏡外蓋皆保留原設計，經調整後讓外型又更趨近市售腳步多一些。
底盤如去年公布的將與Ford Ranger採用同一套系統，不過最令車迷興奮的是Volkswagen考慮推出性能更強悍的Amarok R車型，據傳動力將上看300匹馬力，不過推出時間可能會比標準車型晚個一年，生產地將與新一代Ranger相同選在福特的南非Silverton工廠，為此福特上個月也宣布投入10億美元投入廠房設備的更新，大改款Amarok推出時程預計在2022年初，以國內日益流行的皮卡風潮來看，相信已有不少人引頸期盼這部車什麼時候現身了吧!
2020年公布之大改款Amarok稿圖
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