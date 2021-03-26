預覽新世代設計風格 Lexus 將在今年 3/30 推出全新概念車

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Lexus 直接以 "The future of Lexus" (Lexus 的未來) 來形容此車，顯見這部即將登場的概念車對於品牌來說極為重要。從目前 Leuxs 釋出的照片來看，此車擁有流線的輪廓，相當接近跑房車級距，但距低距地高似乎較標準的房車略高，不排除會是跑旅作品。
從車頭來看，全新概念車將紡錘式水箱罩向下移動，使引擎蓋前端線條更向車頭集中，水箱罩表面看來十分平整，似乎象徵其動力會以電動馬達為主，頭燈造型仍以 L 型光條構成，至於保險桿外側的方形飾蓋，有可能會是自動駕駛系統所需的感測元件，相當耐人尋味。
車側部分，全新概念車擁有大面積而柔和的鈑金線條變化，前後輪拱似乎配有防刮材質，前保險桿下方刻意提昇來增加進入角，象徵原廠有意賦予此車一定程度的地形適應能力，車頂的最高處接近後軸上方，營造動感的視覺效果。
車尾造型方面，全新概念車採用時下流行的橫置式 LED 尾燈，並將 Lexus 廠徽改以一字排開的設計取代，行李廂蓋後端融入小鴨尾造型，保險桿下方具備大型擴散器。目前 Lexus 尚未釋出更多概念車資訊，7Car<小七車觀點> 將在發表之時帶來進一步的報導，敬請關注。