小朋友當心成「小糊矇族」！ 醫師4撇步遠離乾眼疾病
健康醫療網
2021-03-26 09:31:00
【健康醫療網／記者林怡亭報導】科技進步影響了不同年齡層的生活方式，爺爺奶奶一大清早打開手機傳早安，小朋友已經習慣吃飯配平板，爸媽晚餐後馬上打開電腦追劇的畫面更是日常，固定休息、補充營養素是現代人善待雙眼的方式。但對於出生就開始接觸3C產品、還可能無法明確表達眼睛症狀的兒少族群來說，我們該如何協助他們正確保健及愛護無瑕雙眼呢？
乾眼疾病年輕化 當心心肝寶貝成為「小糊矇族」根據2019年全台護眼趨勢調查報告，全台有81%民眾患有眼疾，自從2018年起，乾眼症病患從原先的7.1%上升至10.5%，顯見乾眼症狀年輕化已是趨勢。嘉義眼科診所院長賴麗如醫師表示，學校多半也使用平板或電腦教學，長時間使用3C產品已成自然，因此，眼睛保健變的格外重要，賴醫師建議，除了用眼30分鐘休息10分鐘之外，也要拿捏不同裝置，如平板、電腦、手機等各種大小螢幕的觀看距離。「當小朋友出現視力模糊症狀，家人需多加觀察判斷究竟是近視或為乾眼症狀。」賴醫師說明，近年兒童族群就診後判斷為乾眼疾病比例增加，「小糊矇族」的數量越來越多。除了過度使用3C產品，日常水分攝取不足也會導致乾眼症狀出現，「現在小朋友以手搖杯取代水分的比例增高，身體缺水除了會讓皮膚乾燥，也會影響視力。」但兒童往往無法正確表達自己的症狀，父母的角色成為協助醫師診斷的關鍵，但在日常生活中，該如何辨別孩子是乾眼症或是近視？從症狀出現的時段與時間長度，可作為判斷的第一步。我家小糊矇是近視或有乾眼症狀？ 醫師分享4撇步若孩子說眼睛一整天都看不清楚，那可能眼睛度數出了問題。若視力有時候清楚、有時候模糊，會初步判定是眼睛表層淚水分佈不均所影響，也就是乾眼症狀。再來，孩子經常眨眼、揉眼睛，或需要用打哈欠擠出幾滴眼淚讓眼睛舒服一些，則是更進一步的乾眼症狀表徵。賴醫師建議需盡快帶孩子就診，請眼科醫師診療是否為因長時間使用3C產品導致淚水過度蒸發，所引起的乾眼症狀。「父母可以從孩童身體反應觀察出乾眼疾病的端倪。」賴醫師具體提供了4個實用撇步，協助父母辨別。像是平時經常不自覺地用力眨眼睛、揉眼睛，早上起床或洗完澡走出浴室容易眼睛紅，再者也能從眼睛滋潤度與膚質狀況，推斷孩子的眼睛狀況。賴醫師也補充道，孩童就診後，通常會以人工淚液為初步治療方法，因為人工淚液的成分相較眼藥水或是生理食鹽水更溫和，較適合年紀較小的患者，同時也能讓眼睛保持濕潤，並預防乾眼疾病的惡化。溫和且適合小糊矇族的人工淚液 鎖水因子強化保濕且不含防腐劑人工淚液中的保濕因子能讓眼睛長時間保持濕潤，且可選擇含有鎖水因子的產品，鎖住淚液讓眼睛的狀況更穩定，改善乾眼情形。「人工淚液的成分能舒緩眼睛乾澀，最好不要以生理食鹽水或眼藥水取代之，否則可能會造成不舒適的問題。除此之外，現在比較多小朋友戴角膜塑形片，也會建議配戴之前，先點一些人工淚液後再戴上，以減少不適感。」為了讓可愛的孩子不變成下一位「小糊矇族」，除了要密切注意小朋友使用3C產品30分鐘以上要休息之外，更重要的是，當乾眼症狀出現，需盡快就醫由醫師建議符合小朋友使用的人工淚液。清晰的視力不能等，讓我們從正確的眼睛保健方式，與小朋友一起永遠保持雙眼濕潤透亮！
嘉義眼科診所 院長 賴麗如【醫師簡歷】賴麗如院長畢業於長庚大學臨床醫學研究所博士，現任嘉義眼科診所院長專長：白內障手術、近視屈光雷射手術、孩童視力保健眼角膜及眼表層組織疾病專科、角膜塑型驗配眼整形手術、乾眼症治療、一般眼疾診治資料來源：健康醫療網 小朋友當心成「小糊矇族」！ 醫師4撇步遠離乾眼疾病健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊