桃竹苗診所總動員 主動出擊洗腎室篩C肝即可治
健康醫療網
2021-03-26 10:01:01
【健康醫療網／記者蔡岳宏報導】106年C肝全口服抗病毒藥物納健保，衛福部設立2025年消除C肝目標。桃園市診所協會於109年率先全台，啟動「桃竹苗基層醫療根除C肝卓越計畫」，串聯桃竹苗基層診所及洗腎室，整合各診所C肝資料庫，及健保署提供潛在收案名單，召回尚未治療C肝的患者，也透過跨科別平行轉診，將患者就近轉介至居家附近肝膽腸胃科基層診所接受治療，C肝收案人數成長率躍居全台第一。
「全篩、全檢、全治」 診所推分科互惠、雙向水平轉診C肝根除計畫主持人蕭敦仁表示，「桃竹苗基層醫療根除C肝卓越計畫」有兩大挑戰，一是目前尚未接受治療的C肝患者散落於基層醫療院所，因為大多無症狀，感染C肝卻不自知；二是在健保資源有限的狀況下，以往基層診所申請篩檢較困難且被動。針對前者，本次計畫透過整合資料庫，及篩選健保署北區業務組提供潛在收案名單，彙整出尚未接受治療的C肝患者，由個管師召回，且協助轉介至週邊的肝膽腸胃科診所。針對後者，桃園市診所協會攜手中央健保署北區業務組，促使基層診所勇於直接開立C肝檢驗單，提升篩檢便利性。北區C肝收案人數成長率 居全國第1蕭敦仁表示，據109年9月至110年2月資料統計，北區C肝收案人數成長率，與前一年同期相比達71%，居全國第1，共有448位患者接受C肝治療，其中有近8成(354位)患者便是透過本次計畫展開療程！此外，比較108與109年C肝收案數，北區基層診所109年收案958人，成長率27.2%，是全國基層診所(7.6%)的3.5倍。顯示儘管找出C肝患者已越趨困難，桃竹苗地區藉由「桃竹苗基層醫療根除C肝卓越計畫」，仍持續有更多C肝患者加入基層診所治療行列，成績卓越！肝膽腸胃科醫師 主動出擊洗腎室本計畫更安排腸胃科醫師進駐桃竹苗地區14間洗腎室，讓腎友們篩出即可治，減少其往返就醫次數及時間。血液透析診所院長蔡坤宏分享，一名已洗腎逾6年、罹患C肝的6旬阿伯，因長期洗腎，對治療心態消極，不願接受C肝治療。在本次計畫的推動下，阿伯才知曉現在治療C肝，不但健保給付藥費，肝膽腸胃科醫師還會直接進入洗腎室治療，讓他敞開心房，接受8週的C肝全口服新藥治療。日前，治癒C肝後，阿伯的精神明顯改善，不再像以往容易莫名感到疲勞，現在不僅對人際互動更加熱絡，也積極追求更好的生活品質，重拾治療信心。診所也可治C肝 善用免費B、C肝篩檢服務蕭敦仁醫師指出，許多患者不清楚基層診所已於106年起可以開立C肝全口服新藥，以為僅有中小型地區醫院或醫學中心才能治療C肝，擔憂往返醫院耗費時間、金錢與心力，再加上受到新冠肺炎疫情影響，造成患者到醫院治療C肝的就醫意願降低。本計畫透過基層總動員大幅提升就醫可近性，患者於住家周邊肝膽腸胃科診所便可就近治療，大大提升治療積極度。桃園市診所協會理事長姜博文表示，國民健康署已於109年9月28日起，放寬C肝篩檢條件，凡年滿45至79歲民眾，以及40至79歲具原住民身分民眾，提供終生一次的免費B、C型肝炎篩檢。民眾若驗出C肝也無須過度緊張，透過C肝全口服新藥，不僅最快8週可治癒C肝，副作用低，治療期間生活品質不受影響，且療效也接近百分百，助力患者快速擺脫C肝陰霾。針對民眾最在乎的治療費用，原約20萬的療程也都由健保署埋單，呼籲桃竹苗地區40歲以上民眾及高風險族群如腎臟病、三高或糖尿病患者把握機會，務必及早「全篩、全檢、全治」，降低未來罹患肝硬化、肝癌或其他肝外病變的風險。資料來源：健康醫療網 桃竹苗診所總動員 主動出擊洗腎室篩C肝即可治健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊