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避孕藥擦頭皮防禿頭　藝人阿虎無奈喊：無效！

健康醫療網

2021-03-26 10:31:00

避孕藥擦頭皮防禿頭　藝人阿虎無奈喊：無效！
避孕藥擦頭皮防禿頭　藝人阿虎無奈喊：無效！
【健康醫療網／記者林怡亭報導】雄性禿遺傳體質　阿虎一家四口男丁全陷禿頭危機！
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現年32歲的藝人阿虎，過去長達五年以上的時間深受禿髮困擾，起初他並無意識自己禿頭，只覺得剪頭髮時，設計師總是沒辦法剪出滿意的造型。直到有次跟朋友們相約去吃熱炒，其中有位朋友指著他的頭頂大喊「哇噻，你禿頭！」，同時間其他同桌友人相繼圍觀，整桌飯局都在討論他「頂上無毛」這件事，鬧得阿虎既尷尬又無語，這才驚覺自己得了「沒毛」病！
長期做造型、戴安全帽傷髮　迷信偏方生髮根本無用
阿虎表示，因為家裡爸爸跟兄弟都快禿頭，連自己都覺得髮際線愈來愈高，等於一家四口男丁都是「禿頭家族」！加上平時通告忙，有時剛洗完頭頭髮還很濕的情況下，就戴安全帽騎機車；而且為了方便長時間錄影，就使用大量的髮膠和髮蠟定型頭髮，收工回到家又因為太累，只隨意沖洗也沒注意到底洗乾淨了沒有，倒頭就睡，可能是這樣長久累積下來加速了禿髮狀況。
為了讓自己頭髮能長快一點，阿虎曾聽信很多偏方，像是用避孕藥磨成粉洗頭，或是其他能抹、能擦的生髮偏方也都試過，卻一點效果也沒有。最後經由演藝圈友人介紹求診楊名權醫師，使用美式微創植髮外加複合式生髮療程，這才找回原本的自信秀髮。
遺傳體質＋頭皮照顧不當　加速禿頭患者年輕化
植髮診所醫師楊名權表示，根據統計，台灣25-65歲之間有禿頭困擾者約有360萬人，除了雄性禿遺傳體質外，近年來空汙問題、生活壓力及不良飲食習慣等因素，都造成禿頭有年輕化的趨勢！另外國人習慣騎機車代步，加上社群網紅熱潮，許多人的頭髮長期濕悶在安全帽內，或使用大量髮膠髮蠟做造型，卻沒有做好頭部清潔，都容易導致頭皮毛囊發炎，最後掉髮及禿髮；也有許多有落髮困擾的患者，常誤信坊間生髮偏方，利用生薑、避孕藥等刺激物生髮，更容易造成頭皮傷害，讓掉髮或禿髮更嚴重！
美式微創植髮生髮合併治療　輕鬆找回過往自信
楊名權醫師說明，阿虎使用美式FUE ( Follicular Unit Extraction )微創植髮合併複合式生髮療程，共計植入2,100株頭髮。相較於傳統FUT植髮，需要切割整片頭皮取髮再植入，新型的美式FUE微創植髮，取髮過程使用先進植髮刀械取出毛囊，再由醫師協助植入頭頂禿髮處，只會造成微型傷口，患者術後復原的狀況也更快速。
楊名權醫師進一步說明，市面上微創植髮有分美式及韓式兩種，兩者間最主要的差異在於種髮時的技術。美式FUE在取髮後，直接用鑷子植入頭髮；韓式則是將髮珠先放在植髮筆裡面，再將筆放到頭皮上打洞、植入，因此韓式多了一道把髮株放到植髮筆的步驟，操作不慎較容易造成毛囊及頭髮的斷裂，影響植髮的成功率。
植髮術後牢記「3不4要」　養護頭髮更健康
楊名權醫師補充，如果是大面積植髮的患者，術後建議搭配複合式生髮療程輔助，並且在術後一週要把握「3不4要原則」保護新生頭髮健康。「3不」就是不要熬夜、不要摩擦、不要油炸食物；「4要」則是要保濕、要營養、要照光、要休息。若能確實掌握以上原則，就能讓植髮術後照護更快速，幫助找回自信健康秀髮。
資料來源：健康醫療網 避孕藥擦頭皮防禿頭　藝人阿虎無奈喊：無效！
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