透過「新型非因子療法」 小血友病友也能安心跑跳！
健康醫療網
2021-03-26 12:01:00
【健康醫療網／記者陳佳慧報導】一位陳小弟在8個月大時撞到頭，家人送醫檢查後，才得知他是A型重度血友病病患，之後在一歲多時發現身體出現抗體。陳小弟過去一直都是接受靜脈注射更高劑量的第八凝血因子，即免疫耐受性治療，但由於天生活潑好動，經常跑來跑去造成受傷出血，有一次嚴重到整個臀部腫起來並且髖關節出血腫痛，甚至因為注射劑量比其他患者高、施打頻率非常頻繁，而引發敗血症。長期下來，陳小弟在治療上不僅遇到瓶頸，家人也不敢放心讓他盡情活動。
後來在高雄長庚血友病中心主任暨兒童內科部主治醫師蕭志誠建議下，陳小弟改選擇「非因子療法」，透過每週皮下注射一次，減少挨針次數，同時出血頻率也下降許多，更棒的是陳小弟對於注射的恐懼感明顯降低，父母也很安心讓他到處趴趴走，活動不再受限。及早預防性注射 穩定凝血因子、降低出血機率過去因為藥品特性以及健保規範等因素，A型血友病病友只能接受需求性治療，相對治療品質下降。為了控制出血問題，蕭志誠醫師說明，建議病友及早透過目前國際上最為推廣的「預防性治療」。其中新型非凝血因子「雙特異性單株抗體」，可透過皮下預防性注射，不僅減少挨針次數，且藥物半衰期可長達27.8天，但目前健保只限用於有抗體的A型血友病患者身上，有助於維持體內血中濃度，持久預防出血狀況。訂定個人化的預防性治療 打造更好的治療品質 蕭志誠醫師呼籲，重度血友病病友至少規律預防性治療，若治療過程中遇到任何用藥的困境，建議可與醫師進行諮詢與討論，找出最適合自己的治療方針，才可以有效改善治療品質。最後，蕭醫師也提到，目前COVID-19疫情已趨近穩定，抗疫下半場的關鍵就是疫苗，世界各國都在推動疫苗接種，台灣也開始施打COVID-19疫苗，其中根據世界血友病總會(WFH) 「出血性疾病患者的COVID-19疫苗接種指南」內容指出，未來A型重、中度血友病患，應在注射第八凝血因子之後，才可再注射疫苗，但若濃度高於10％的患者，則無需採取止血措施。也特別提及到，若有持續接受雙特異性單株抗體的患者，則可隨時通過肌肉注射進行疫苗接種，亦不用採取止血措施，也無需接受一定劑量的第八凝血因子注射預防出血。資料來源：健康醫療網 透過「新型非因子療法」 小血友病友也能安心跑跳！健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊