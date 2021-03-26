【半夜肚子痛1】急性腸胃炎、消化性潰瘍、胃食道逆流？
健康醫療網
2021-03-26 13:31:01
【健康醫療網／記者林渝樺報導】半夜肚子痛是怎麼了？臺北榮民總醫院醫務企管部主任，同時也是胃腸肝膽科教授的李偉強醫師表示，半夜肚子痛原因很多，肚子的範圍包含食道下半部、胃、十二指腸、小腸、大腸、肝臟、膽囊，胰臟、及部份的泌尿及生殖系統，只要上述器官有任何發炎或其他原因都可能造成肚子痛。肚子痛可以發生在任何時候及任何年紀的人，半夜腹痛最常見的有急性腸胃炎、消化性潰瘍及胃食道逆流三大類，以下為李偉強醫師解析半夜腹痛的可能原因：
第一、急性腸胃炎：非感染性腸胃炎 VS. 感染性腸胃炎1、非感染性腸胃炎：非細菌或是病毒感染造成腸胃發炎像是傷胃藥物（止痛藥、抗生素、阿斯匹靈等）、食物毒素、暴飲暴食、口味太重、飲食不習慣（如出國旅行、異國美食）、飲酒過量、食物過敏（牛奶過敏、個人特殊調質）等都會引起非感染性腸胃炎。2、感染性腸胃炎：病毒性 VS. 細菌性 （1）病毒性腸胃炎：像是常見的諾羅病毒、輪狀病毒、星狀病毒、腺病毒等，感染性腸胃炎一年四季發生於世界各地，且每種病毒有其好發的季節性，例如，諾羅病毒、輪狀病毒及星狀病毒較流行於11月至3月寒冷的月份，多以腸胃腹瀉、發燒、發冷、嘔吐及全身虛弱表現，而腺病毒不限冬天，一年四季皆可發生。輪狀病毒最常造成嬰兒和5歲以下幼童腹瀉的原因，而諾羅病毒則不限任何年齡層，病毒性腸胃炎一般休息2-3天即可康復，有時需要一些支持性的治療。（2）細菌性腸胃炎：如沙門氏菌、大腸桿菌、葡萄球菌等細菌性腸胃炎以夏季居多，最常見沙門氏菌、大腸桿菌、葡萄球菌，與食物沒有保存好有關，常以肚子痛、上吐下瀉、發燒、甚至有血便表現，細菌性感染較嚴重，恢復時間需要一週以上。另需注意高齡長者經常因吐瀉造成脫水，應注意補充水分與營養，必要時補充電解質，建議少量多餐及清淡飲食，有嚴重的症狀時需送醫治療。第二、 消化性潰瘍 ：空腹時腹痛以十二指腸潰瘍最常見，其它像是胃潰瘍、十二指腸炎、急性胃炎也有可能，都是以上腹部中央疼痛為主 1、十二指腸潰瘍 十二指腸潰瘍與胃酸過多有關，空腹時胃酸太多，容易有胃鼓脹、悶痛、晚上在床上翻來覆去或是痛醒，嚴重會有黑便與吐血，病人必須手壓在胃部或者需吃食物中和胃酸，症狀會暫時緩和，但常反反覆覆，只要胃一空就不舒服，大約有半數病人有在半夜痛醒的經驗。2、胃潰瘍不同於十二指腸潰瘍需要進食緩解不舒服，胃潰瘍進食後反而容易更不舒服，常發生於飯後一小時內，因為食物刺激到破損的粘膜。研究證明，「幽門螺旋桿菌」是造成胃潰瘍與十二指腸的元兇，不論空腹或進食以後，若有反覆發作、半夜上腹部不舒服，應儘速尋求腸胃科醫師治療，必要時接受胃鏡檢查，確認是否有胃潰瘍或十二指腸潰瘍，若證實有幽門螺旋桿菌，也建議立即治療，以減少日後復發的機率。日常預防偏向清淡飲食，避免藥物刺激，飲酒過量等損傷。第三、胃食道逆流：胃食道逆流常與肚子痛合併胸悶一起發生。1. 常合併半夜胸悶、打嗝、噁心、喉嚨痛或是咳嗽，無法躺下來，坐起來會好一些。2. 多半有病史且反覆發作3. 常是晚餐太飽或是睡前吃宵夜不同於前述的消化性潰瘍，胃食道逆流因為食道位置較高，病人合併胸口悶痛不舒服，甚至必需坐著才能入睡。老年人常見胸口不舒服，誤以為是心肌梗塞或心肌缺氧半夜急送醫，最後診斷發現竟是胃食道逆流引起的胸悶。第四、上腹痛其它可能因素：1. 急性胃炎（範圍常為胃部，多以噁心、嘔吐、胃脹表現，但不常拉肚子）2. 非潰瘍性消化不良（常見於晚餐吃太多，食物消化不全刺激胃部脹痛）3. 胃癌4. 膽結石、總膽管結石或是膽囊炎（偏右上腹部且有時會轉移到右後肩痛）5. 狹心症、心肌梗塞等心臟急症至於還有其他半夜的腹部疼痛，請見半夜肚子痛（二）。若有疑似其他疼痛應儘速尋求腸胃科醫師診治。資料來源：健康醫療網 【半夜肚子痛1】急性腸胃炎、消化性潰瘍、胃食道逆流？健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊