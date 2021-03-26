DFSK 於比利時推出 K01S Minitruck 小貨車
7Car 小七車觀點
2021-03-26 14:25:40
我是廣告 請繼續往下閱讀
K01S Minitruck 小貨車採用 DK12 1.2 升直列 4 缸 DOHC 自然進氣汽油引擎，最大馬力 88 匹，峰值扭力 115Nm ，搭配 6 速手排變速箱驅動後輪，車身長寬高為 4,435x1,560x1,825 (mm) ，軸距則為 2,760mm ，標準貨台長寬高為 2,700x1,440x370 (mm) ，最大載重為 1,040 公斤。原廠針對當地業者需求，在 K01S Minitruck 後方安裝油壓傾斜貨斗，滿足向後傾斜卸貨的需求，另外側板也可進行三向開啟，便於從三個方向取放貨品，車尾則加裝拖車鉤，帶來拖曳機能。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興目前販售大穩發 S2.5t、金穩發及穩發共 3 款小貨車，其中最新上市的大穩發 S2.5t 將總重升級至 2.5 噸，並導入包括 ESC 車身動態穩定系統、ABS 防鎖死煞車系統及後車門兒童安全門鎖等安全配備，引擎也通過歐盟六期排放標準，並提升輸出表現，建議售價為新台幣 60.8 萬元起。
NOW民調中心
我是廣告 請繼續往下閱讀
PK擂台
北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？
36.84%63.16%2021-03-26-2021-04-01
法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？
96.97%3.03%2021-03-25-2021-03-31
你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？
49.17%50.83%2021-03-24-2021-03-30
你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？
0%0%2021-03-26-2021-03-30
蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？
11.57%88.43%2021-03-22-2021-03-28
即時