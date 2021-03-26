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DFSK 於比利時推出 K01S Minitruck 小貨車

7Car 小七車觀點

2021-03-26 14:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
DFSK 比利時總代理 OneAutomotive 在當地推出 K01S Minitruck 小貨車，提供客製化後半部的服務。
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K01S Minitruck 小貨車採用 DK12 1.2 升直列 4 缸 DOHC 自然進氣汽油引擎，最大馬力 88 匹，峰值扭力 115Nm ，搭配 6 速手排變速箱驅動後輪，車身長寬高為 4,435x1,560x1,825 (mm) ，軸距則為 2,760mm ，標準貨台長寬高為 2,700x1,440x370 (mm) ，最大載重為 1,040 公斤。
原廠針對當地業者需求，在 K01S Minitruck 後方安裝油壓傾斜貨斗，滿足向後傾斜卸貨的需求，另外側板也可進行三向開啟，便於從三個方向取放貨品，車尾則加裝拖車鉤，帶來拖曳機能。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興目前販售大穩發 S2.5t、金穩發及穩發共 3 款小貨車，其中最新上市的大穩發 S2.5t 將總重升級至 2.5 噸，並導入包括 ESC 車身動態穩定系統、ABS 防鎖死煞車系統及後車門兒童安全門鎖等安全配備，引擎也通過歐盟六期排放標準，並提升輸出表現，建議售價為新台幣 60.8 萬元起。

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