北宜旅遊｜1年4季都好玩 大東北「鯨螢桐鐵」再抽2天一夜主題遊
行遍天下旅遊網
2021-03-26 16:00:42
大東北角地區串連新北、宜蘭共14個鄉鎮，力推力推深度旅遊及在地文化體驗後，再續推4大季節主題遊程「鯨螢桐鐵」遊，無論是賞鯨、賞螢、賞桐花還是是自行車（鐵馬）旅遊，都能讓旅客一次滿足！
「鯨螢桐鐵」四大季節遊程一次滿足 限時抽獎好禮享不完雄獅旅遊配合大東北角地區觀光，除了設計15條以上包山包海的主題遊程後，看準即將到來的季節性特色主題旅遊熱潮，推出「賞鯨」、「賞螢」、「賞桐」、「騎鐵馬」及「農遊趣」等行程。
可以搭乘賞鯨船出海見識成群結隊的鯨豚、看見漫天飛舞螢光閃爍的螢火蟲及欣賞有五月雪之稱的油桐花，體驗永生難忘的視覺饗宴。同時因應「2021自行車旅遊年」開設的山海秘境單車行程，走訪跨越新北宜蘭兩縣市的舊草嶺隧道，以及可前往期間限定的綠色博覽會並體會自然生態與農場小動物互動樂趣。 現在到雄獅旅遊粉專參加「大東北角，跟你去最好」抽獎活動，就有機會免費參加市價值4,000元的「兩人同行—賞螢x賞桐兩天一夜」精選行程。或者透過雄獅旅遊訂房，即送「東北角台灣好行限量套票」乙組。新北限定福容(福隆)大飯店將贈送東北角台灣好行黃金福隆線市價$150的「福隆鐵馬行」套票乙組(套票內含巴士一日券1張、單車租借三小時兌換券1張)；宜蘭全飯店(大同鄉、南澳鄉除外)即贈宜蘭東北角海岸線市價$160的「優遊樂好玩」套票乙組(套票內含巴士一日券1張、蘭陽博物館常設展門票兌換券1張)，數量有限送完為止。 圖文提供：雄獅旅遊
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