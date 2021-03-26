Ford 全面推動電能化 Mondeo 車系面臨停產命運
7Car 小七車觀點
2021-03-26 16:25:40
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Ford Mondeo 車系自 1993 年接替 Sierra 成為品牌的 D-Segment 級距的主力產品之後，至今發展了 5 個世代，在歐洲市場創下將近 500 萬輛的銷售表現。然而近幾年受到消費者購車意識型態的改變，跨界休旅與 SUV 的興起讓傳統房車的吸引力不如以往。
儘管 Mondeo 車系將退出歐洲 D-Segment 房車市場，但目前仍有 Peugeot 508、Opel/Vauxhall Insignia、Skoda Superb...等車款可以選擇，同時在中國大陸市場也持續的推出新年式改款車型，因此在未還是可以看到 Mondeo 在特定市場販售的身影。隨著品牌策略的轉型，Ford 宣布在全球市場投資 220 億美元專注於電動車以及休旅車款上，而 Mondeo 車系所留下的產品空缺則有望轉型為跨界車款的形式，但目前也無法確認是否保留 Mondeo 車系的名稱。
而 Ford 在歐洲市場的主力車型將會由 Kuga、Puma 和 Explorer PHEV 等休旅車款來共同鞏固市佔表現，並且會持續推出 Mustang Mach-E、Mustang Mach-E GT 以及在 2023 年推出另一款歐洲市場專屬的純電車款。
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