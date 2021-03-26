最新科技配備加持 大改款 Audi A3 / S3 Sportback 車系將於 4/15 在台發表
7Car 小七車觀點
2021-03-26 16:25:40
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於 1996 年誕生的 Audi A3 車系至今已發展至第四代車型，外觀設計上採用了品牌最新的設計語彙，運用剛勁而銳利的車身線條肌理，透過前保桿與側裙折線與尾翼大幅提升運動型格氣息。車頭寬扁的 Singleframe 單體式盾型水箱護罩突顯了動態感受，而全新的 Matrix LED 頭燈造型相當搶眼，並且具備了更豐富的照明技術。而在 LED 尾燈的設計當中，也透過菱形陣列光條提升識別度。
Audi S3 較一般車型降低 15mm 的車高，在前、後保險桿、側裙則是搭配 S 專屬的運動跑車化套件，前方保險桿左右氣壩進氣口採消光黑蜂巢狀格柵裝飾，而後保桿下方則採用分流器，搭配四出式橢圓排氣尾管，其獨特排氣回壓設計不僅創造出熱血的排氣聲浪，更賦予這部運動跑房車更具視覺張力的剽悍外觀。
車艙方面採用採取駕駛人導向作為設計主軸，中控介面則搭載 10.1 吋最新一代觸控螢幕 MMI 多媒體資訊整合系統，多項功能皆可透過觸控與手寫和下方的快捷鍵控制調整；語音控制方面則採用更精進的聲控辨識系統，而中控台大幅度倚向駕駛的傾斜角度則給予駕駛更便利的操作環境。此外，advanced 車型以上也提供 12.3 吋 Audi Virtual Cockpit 全數位虛擬駕駛艙，讓駕駛在車輛行進中操作更從容、安全。
安全方面搭載了都會行車輔助套件、公路行車輔助套件，整合了車道變換輔助系統 (盲點警示)、離車安全警示、後方橫向車流輔助系統、後方預警式安全防護與預警式安全防護等，公路行車輔助套件則整合了 ACC 全速域主動式定速巡航、塞車輔助、前方預警式安全防護、主動式車道維持及偏離警示、撞擊閃避輔助系統與左轉預警輔助系統等配備。動力部分，A3 Sportback 全車系搭載 48V 輕油電系統， 30 TFSI 採用 1.0L 直列三缸渦輪引擎，最大馬力 110hp/5,500rpm、最大扭力 200Nm/2,000~3,000rpm；35 TFSI 採用 1.5L 直列四缸渦輪引擎，最大馬力 150hp/5,500rpm、最大扭力 250Nm/1,500~3,500rpm。S3 Sportback 動力表現搭載全新 2.0 TFSI 渦輪增壓四缸引擎，搭配 7 速 S tronic 變速箱和 quattro 全輪驅動系統，可爆發出 310hp 最大馬力以及 400Nm 的扭力峰值，0-100 km/h 加速衝刺亦僅需 4.8 秒即可完成，極速表現以電子限速於250km/h。Audi A3 主要對手將瞄準 BMW 1 Series 以及 Mercedes-Benz A-Class，在導入最新的家族化造型以及科技配備之後，應能更吸引多金的年輕族群並與對手互相抗衡，活絡豪華品牌入門市場的熱度。
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