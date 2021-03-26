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電子菸安全無虞嗎？　傷害不比傳統菸少

健康醫療網

2021-03-26 16:31:00

電子菸安全無虞嗎？　傷害不比傳統菸少
電子菸安全無虞嗎？　傷害不比傳統菸少
【健康醫療網／編輯部整理】C先生抽菸30多年，曾數次嘗試戒菸但沒有成功，因孫子即將誕生，且發現自己咳嗽久治不癒，求助於樂生療養院戒菸門診，家醫科主任郭紋翠建議他可以使用「二代戒菸」，成功率高又有政府補助。他抱著半信半疑的心態試試，同時使用藥物輔助，而且在衛教師林惠珍專業協助下，才知道原來戒菸是有技巧的！最後成功脫離菸癮。
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許多人曾經嘗試靠意志力戒菸，但其實沒有想像中簡單，尤其是菸癮來的時候，常會造成情緒起伏、坐立難安、無法集中注意力等狀況，這就是所謂的「戒斷症狀」，是大部分人戒菸失敗的主因。而戒菸藥物最主要就是協助度過這個菸癮時期，藉此改掉抽菸習慣。
戒菸藥物健保有補助　謹記戒菸3不
郭紋翠表示，自政府開始推動二代戒菸，國人吸菸率有逐年下降的趨勢。政府補助戒菸治療每個療程八周，每年最多兩個療程，戒菸藥物更為多元化，藥物也有健保補助，由戒菸門診醫師評估每個人適合使用的藥物，安排衛教師指導戒菸技巧，並檢測體內一氧化碳量。還要定期回診，評估戒菸進度跟是否需要調整藥物。比起自己靠意志力或自行購買尼古丁製劑，戒菸門診成功率高出許多。
郭紋翠提醒戒菸動機會影響成敗關鍵，如健康因素、家庭、花費等。注意「戒菸三不」：
1.不拿菸：不要把菸放在隨手可得的範圍，並且移除和菸相關的物品如菸灰缸、打火機。
2.買菸：經過便利商店或買其他東西時，不要順手買菸，也不要幫別人買。
3.不抽別人的菸：避免和抽菸的同事或朋友聚集，除非已經確定自己不會再抽菸。尤其是喝酒應酬的場合，能閃就閃，否則酒喝下去很容易忘記自己正在戒菸。
電子菸帶來的禍害　不會比傳統菸低
林惠珍衛教師提醒，近年來興起電子菸風潮，許多電子菸添加了水果、棉花糖等風味，吸起來香香甜甜，外型上很酷、很炫，吸引不少青少年人嘗試，但電子菸就像是包著糖衣的毒藥，不僅大多含有尼古丁、香精等有害成分，甚至有被加入毒品的可能性！再者電子菸在台灣並不合法，許多業者私下違法引進後，聲稱「電子菸可以幫助戒菸」、「使用起來安全無虞」等，事實上，電子菸帶來的禍害絕對不比傳統菸低。因此，建議民眾如果想要戒菸，還是尋求專業戒菸門診協助。
資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp
（文章授權提供／優活健康網）
資料來源：健康醫療網 電子菸安全無虞嗎？　傷害不比傳統菸少
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