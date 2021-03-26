預售新台幣 149.9 萬元起、6 個車型選擇 全新 Kia Carnival 正式在台登場
7Car 小七車觀點
2021-03-26 17:25:40
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全新大改款 Kia Carnival 於 2020 年 8 月韓國市場全球首發，挾帶品牌最新的設計語彙以及科技配備，讓這款品牌旗艦 MPV 豪華層次再更上層樓。在外觀部分以 MPV 為基底，融入 SUV 般的機能設計，車頭換上 Symphonic Architecture 水箱罩設計，面積較前一代更為加大，同時與頭燈輪廓連成一氣，保險桿、葉子板及車門均施以更具張力的褶痕強化視覺效果， A 柱採用黑色塗裝營造懸浮式車頂感受。在車身尺碼方面，長寬高分別是 5,155mm x 1,995mm x 1,740mm，軸距為 3,090mm，長度增加 40mm、寬度增加 10mm，軸距增加 30mm，使得車內腿部空間再更上一層樓，並保有 627 公升的行李廂空間。
內裝方面，頂級 7 人座提供黑灰雙色、棕黑雙色與褐黑雙色等三款內裝選擇，主動安全輔助 Kia Drive Wise 系統包含 FCA 前方預防撞輔助、BCA 後方防撞輔助、SCC 智慧巡航控制系統、LFA 車道跟蹤輔助、LKA 車道維持輔助、DAQ 駕駛注意力提醒、SEA 離車警示輔助...等都是全車系標準配備。動力表現部分，雖然森那美汽車尚未正式公布，但預計採用 2.2L 柴油引擎，最大馬力為202PS、最大扭力為 45.0kgf·m。
Carnival 車系 1999 年由太古運通導入第一代，停止導入相隔 11 年之後，由現任總代理森那美汽車於 2019 年 9 月重新引進，使國內消費者再度擁有韓系大型 MPV 可以選擇。而 Carnival 最大的對手不外乎就是 Toyota Sienna，無論是規格或者是尺碼都是伯仲之間，但有著更親民的入手門檻，應能創造更多的話題表現。
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