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早了二十年！他47歲確診攝護腺癌　出現「排尿症狀」快就醫

今健康

2021-03-26 18:30:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）
他47歲就發現攝護腺癌　頻尿難解尿是可能徵兆
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天氣冷開始出現頻尿、解尿速度慢，不可輕忽攝護腺癌可能。一名47歲劉姓男子因排尿困難求診，初步發現攝護腺肥大，回診時抽血檢查，發現PSA指數過高，接受切片檢查後確診是攝護腺癌第二期，且格里森分數高達8分（4+4）。從統計來看，攝護腺癌主要與老化相關，好發於60至65歲以上男性，病人四十多歲就罹患攝護腺癌，與好發年齡相比，整整提早近二十年。

輔大醫院泌尿科主治醫師張孟霖表示，攝護腺癌早期無明顯症狀，只有頻尿、夜尿、急尿、尿流細小等，晚期才有可能血尿。六成以上病人來診時已是攝護腺癌第三、四期，與病人延誤就醫有關。即使發現解尿不順也繼續忍耐，或直到血尿才就診。目前會建議50歲以上或有家族病史者，定期接受攝護腺特異抗原檢查（PSA）。該劉姓病人僅47歲就確診，發病時間相對年輕，處置上也需考量未來是否有惡化風險。

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攝護腺癌可用微創根除　術後1個月PSA降至谷底

張孟霖醫師指出，攝護腺癌治療方式包括攝護腺根除手術、放射線治療（電療）、積極追蹤。以往低風險或高齡病人可採取積極追蹤的方式，不一定會介入治療。然而病人確診時僅47歲，以國人平均壽命來看，未來壽命仍長達近30年，若只積極追蹤可能造成錯失治療機會。在與病人溝通後，決定接受手術進行攝護腺微創根除。

張孟霖醫師表示，這類微創手術相當精密，醫師會先戴上3D眼鏡，相機系統會跟隨醫生眼睛移動，醫師只需輕微移動頭頸即可移動鏡頭。且在手術過程中，會根據儀器壓力和張力帶來觸覺和感覺，方便醫師觀察手術視野。輔大醫院為亞洲率先引進使用之院所。劉姓病人術後隔天就能正常進食，一週後移除尿管並正常控尿，兩週後就正常上班，癌症PSA指數也在一個月後降低谷底，小於0.008。

有排尿症狀應就醫　定期檢測預防攝護腺癌

男性若有排尿困難等泌尿道症狀，應與醫師討論是否需要進一步檢查。由於小便不順、頻尿、尿急、夜尿，漏尿等症狀，除了較常見的攝護腺肥大，也可能與攝護腺癌有關，有相關因子或55歲以上男性，應定期檢測以預防攝護腺癌發生。

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《延伸閱讀》

．男性隱藏殺手？攝護腺癌確診逾3成已晚期，高低風險治療大不同？

．攝護腺出問題非開刀不可？攝護腺癌分數愈高愈危險，晚期轉移如何治療？

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