Toyota Corolla Cross No.002 ---- 我們交車囉 !
7Car 小七車觀點
2021-03-27 10:25:40
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依約來到士林展間，業代已經等候多時，同時車輛也已經整備完成，經由業代帶領來到新車旁邊進行初步的檢視之後，接下來例行性的單據、明細以及相關費用的點交動作自然不可少。而現在交車除了車輛的領牌登記書、行照、車主手冊以及發票與繳費收據還是傳統紙本之外， 基本上車主的資料都已經在下訂之初建立於線上的資料庫裏頭，以及包括車型等級、車色，甚至選配的原廠套件都可以直接透過平板電腦進行確認， 還有車輛的操作重點以及實車檢查與操作說明都有標準的 SOP 影片讓車主快速認識車輛功能。
當然，在完成了資料的核對之後，馬上就是了解新車的功能操作的時候啦，雖然作為汽車媒體接觸的新車機會不少，但此時對於一般民眾初次購車來說反而是最佳的提問時間，透過專業的解說才能了解每項功能的正確使用方式。坦白說在訂車之前已經有多次接觸 Corolla Cross 的經驗，但重新聽過一遍還是能獲得不少使用上的小撇步。
交車當天除了領取愛車之外，相關的基本資料、明細費用都必須在當天完成雙方的同步確認。
從這幾次購入新車的經驗可以得知，現在車廠的交車流程都已經採用電子化的方式，透過線上的系統整合車輛的資訊與車主資料，如此一來消費者更有保障，而車輛在後續的養護方面，車廠也能直接建立資料以利快速查詢，建立起更良好的溝通媒介。
買新車自然是好彩頭，自然要與業代和愛車拍張照片，而拍完照原廠也會直接洗出照片讓車主直接帶回家紀念。
油耗表現部分，本周行駛用途僅限於一般平日的市區通勤，分別在新北市與台北市往返，而先前於 3/12 添加的 30.52 公升 92 無鉛汽油在本文刊出之前還剩餘約 1/4 桶多，因此新一次的油耗數字將在下回揭曉。
新車交車成功，最後離開前放上一支鞭炮慶祝一下。
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