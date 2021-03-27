牙齒問題一籮筐！ 定期口腔檢查你做了嗎？
健康醫療網
2021-03-27 13:31:01
【健康醫療網／記者曾正豪報導】為喚起國人對口腔健康重視，配合3月20日「世界口腔健康日」理念，衛生福利部與中華民國牙醫師公會全國聯合會攜手合作，自110年3月22日(一)至4月12日(一)，凡是懷孕婦女及15歲以下嬰幼兒與青少年於活動期間持健保卡至貼有「孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」貼紙之牙醫診所/醫院牙科部就診，可享免掛號費之福利，以實際行動關懷孕婦、嬰幼兒與青少年口腔健康，並建立「定期口腔檢查」之正確觀念。
70％幼兒致齲菌來自母親 產強口腔健康措施很重要衛生福利部表示，嬰幼兒之口腔保健應向前延伸至懷孕時期，懷孕會改變口腔環境，增加牙周炎及齲齒的發生率，孕婦時期口腔健康與嬰幼兒口腔細菌感染關係密切，研究顯示超過70％幼兒的致齲菌來自母親。因此，產前做好口腔健康措施，並適當使用氟化物，可以促進嬰幼兒的口腔健康；嬰幼兒開始長牙就應至牙科醫療院所進行口腔檢查，及早守護口腔健康。五氟一起做 保護口腔健康衛生福利部補助0-6歲幼兒每半年可至牙醫醫療院所塗氟，6-9歲兒童補助恆牙第一大臼齒窩溝封填；7-12歲國小學童每週可在校使用含氟漱口水一次，據研究顯示，塗氟可降低齲齒率46%，臼齒窩溝封填可降低臼齒齲齒率34%-51%，含氟漱口水可降低齲齒率26%；另，每天至少使用兩次1,000ppm以上含氟牙膏刷牙，可降低24%的齲齒。由於齲齒的發生是多重因素造成，WHO建議要同時使用多種防齲方式來預防，除使用含氟1,000ppm以上牙膏、定期塗氟等外，可在料理中使用氟鹽，以保護好口腔健康。督導式潔牙 兒童齲齒問題下降另外，2016年開始，英國公共衛生局便開始推行督導式潔牙(Supervised toothbrushing)，意指在老師、家長或照護者的督導下，孩子配合使用含氟牙膏潔牙。蘇格蘭幼兒園推行督導式潔牙及使用含氟1,000ppm以上牙膏，其十年內節省了2.5倍齲齒治療相關醫療費用，且乳牙齲齒顆數自3.06降至2.07。資料來源：健康醫療網 牙齒問題一籮筐！ 定期口腔檢查你做了嗎？ 健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊