孩子不聽話只能用打罵教訓？ 職能治療師提管教關鍵
健康醫療網
2021-03-27 16:31:00
【健康醫療網／記者曾正豪報導】不行！不可以！你與孩子相處是不是常掛在嘴邊？假期出門遊玩，總是會看到母親一直追著孩子，不斷糾正孩子的行為，但孩子非但不聽甚至挑釁般的變本加厲，母親則更加氣急敗壞，最後以出手教訓和孩子大哭收場。
管教並非不可以 讓孩子意識自己行為是關鍵衛福部新營醫院復健科黃俊誠職能治療師表示， 學齡前的孩童很多時候幾乎是趨近於本能的探索環境，因此會有許多危險動作，甚至因此受傷，對環境的探索、挑戰、適應是人類天性，一昧的責罵制止非但沒有效果，過於嚴厲會讓孩子變得退縮畏懼，規範方法沒一致性會讓孩子無所適從，進而產生許多情緒與行為問題，所以，讓孩子注意到自己的行為，和記住行為導致的結果，才是該努力的方向。執行行為規範 家長、師長需有一致性黃俊誠職能治療師說明， 執行行為規範時必須讓孩子所有接觸的環境和師長能做到一致性，家長們可先進行討論，有共識後再一同執行，若接觸環境中無法達成一致，會發現孩子在某些情境會特別容易產生情緒。此外，平時要多注意孩子好的行為，並給予適當的稱讚和獎勵，相較於問題行為，好的行為常被家長忽略，導致孩子生活中只有滿滿的挫折。別被情緒支配 站在孩子角度思考會更好所有行為規範目的都是要讓孩子注意到自己的行為，和記住行為會導致的結果，因此，切記不要只有懲罰和糾正，當孩子開始遵守約定規範時一定要第一時間讚賞，當正面的鼓勵賦予孩童足夠動機時，懲罰最後幾乎是不必要的。黃俊誠職能治療師建議，家長不要被情緒支配，要針對孩子的行為給予一致性的回應，多站在孩子角度思考，此時應該做什麼回應才能讓孩子學到經驗在未來表現更好。資料來源：健康醫療網 孩子不聽話只能用打罵教訓？ 職能治療師提管教關鍵健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊