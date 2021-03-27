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孩子不聽話只能用打罵教訓？　職能治療師提管教關鍵

健康醫療網

2021-03-27 16:31:00

孩子不聽話只能用打罵教訓？　職能治療師提管教關鍵
孩子不聽話只能用打罵教訓？　職能治療師提管教關鍵
【健康醫療網／記者曾正豪報導】不行！不可以！你與孩子相處是不是常掛在嘴邊？假期出門遊玩，總是會看到母親一直追著孩子，不斷糾正孩子的行為，但孩子非但不聽甚至挑釁般的變本加厲，母親則更加氣急敗壞，最後以出手教訓和孩子大哭收場。
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管教並非不可以　讓孩子意識自己行為是關鍵
衛福部新營醫院復健科黃俊誠職能治療師表示， 學齡前的孩童很多時候幾乎是趨近於本能的探索環境，因此會有許多危險動作，甚至因此受傷，對環境的探索、挑戰、適應是人類天性，一昧的責罵制止非但沒有效果，過於嚴厲會讓孩子變得退縮畏懼，規範方法沒一致性會讓孩子無所適從，進而產生許多情緒與行為問題，所以，讓孩子注意到自己的行為，和記住行為導致的結果，才是該努力的方向。
執行行為規範　家長、師長需有一致性
黃俊誠職能治療師說明， 執行行為規範時必須讓孩子所有接觸的環境和師長能做到一致性，家長們可先進行討論，有共識後再一同執行，若接觸環境中無法達成一致，會發現孩子在某些情境會特別容易產生情緒。
此外，平時要多注意孩子好的行為，並給予適當的稱讚和獎勵，相較於問題行為，好的行為常被家長忽略，導致孩子生活中只有滿滿的挫折。
別被情緒支配　站在孩子角度思考會更好
所有行為規範目的都是要讓孩子注意到自己的行為，和記住行為會導致的結果，因此，切記不要只有懲罰和糾正，當孩子開始遵守約定規範時一定要第一時間讚賞，當正面的鼓勵賦予孩童足夠動機時，懲罰最後幾乎是不必要的。
黃俊誠職能治療師建議，家長不要被情緒支配，要針對孩子的行為給予一致性的回應，多站在孩子角度思考，此時應該做什麼回應才能讓孩子學到經驗在未來表現更好。
資料來源：健康醫療網 孩子不聽話只能用打罵教訓？　職能治療師提管教關鍵
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