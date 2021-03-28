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說故給孩子聽有哪些好處？　專家告訴你

健康醫療網

2021-03-28 08:31:00

說故給孩子聽有哪些好處？　專家告訴你
說故給孩子聽有哪些好處？　專家告訴你
【健康醫療網／記者林怡亭報導】在嬰幼兒視力發展完全以前，「聽力」就是他們認識世界的方式。花蓮慈濟醫院婦產部日前舉辦「媽媽嘉年華」，邀請幼兒教育專家施淑娟教授，教導媽媽們如何說故事給孩子聽，並透過故事讓親子關係更緊密。
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說故事好處多　增加腦部發展、親子關係
從嬰幼兒時期開始說故事給小寶貝聽，不僅能讓親子關係緊密，更能安撫孩子情緒，同時幫助孩子的腦部發育。現職國立東華大學幼兒教育學系副教授的施淑娟分享，應按照適合年齡挑選繪本種類，比如孩子一歲以前，可以挑選撕不破、不怕咬的「布書」作為共讀媒介，而一歲以後就可以用較多能刺激寶寶五感的感官書，像是有香味的水果造形書等。
挑選大人喜歡的書籍　小孩才能聽得開心
「說故事的重點在於大人要講得開心。」施淑娟副教授表示，孩子一歲前的選書要點，包括大人要選擇自己喜歡的圖畫書，因為只有自己選擇喜愛的作品，才有辦法把故事講得生動，大人說得高興，小孩子聽了也開心；等到孩子成長到一歲半以後，就可以提供「翻翻書」，促進小肌肉的動作發展，材質建議選擇厚紙板書，比較耐翻、好翻。
對話式閱讀　引導幼兒思考
此外，「要能讓孩子輕鬆看繪本，對話式閱讀是很好的方法。」對話式就是指閱讀時大人與孩子的互動，施淑娟副教授分享五種激勵幼兒回應的提問技巧，比如將故事的文句停在某一處，讓孩子接著說出接下來的字、詞或短句，讓語句完整通順；鼓勵幼兒回憶故事情節，讓幼兒回想故事並說出內容；或是給予開放性問題，引導幼兒用自己的話回應關於故事的提問。
資料來源：健康醫療網 說故給孩子聽有哪些好處？　專家告訴你
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