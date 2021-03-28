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【油價公告】中油宣布明(29)日起國內汽油漲 0.3 元、柴油漲 0.2 元

7Car 小七車觀點

2021-03-28 12:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
台灣中油
台灣中油公司宣布自明（29）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元及0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升24.0元。
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台灣中油表示，本週受歐洲爆發第3波新冠疫情及德、法、義延長防疫封鎖措施等因素影響，導致國際油價下跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶62.47美元，較前週65.99美元下跌3.52美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.23元，國內油價依公式計算跌幅為3.65%。按浮動油價調整原則，加計之前因抵亞鄰因素未調足吸收金額後，汽、柴油每公升原應各調漲0.3元及0.8元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.3元及0.2元，柴油應調未調之0.6元由台灣中油吸收。

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