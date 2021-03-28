【油價公告】中油宣布明(29)日起國內汽油漲 0.3 元、柴油漲 0.2 元
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2021-03-28 12:25:40
台灣中油台灣中油公司宣布自明（29）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元及0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升24.0元。
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