這些年病人教會我的事 罹癌醫師分享心路歷程
健康醫療網
2021-03-28 12:31:00
【健康醫療網／記者林怡亭報導】醫師與病人彼此除了得建立互信關係，另方面其實也是生命共同體，身為花蓮慈院泌尿部主任的郭漢崇就將超過三十年的行醫歷程中最印象深刻的醫病關係故事集結成冊，而花蓮慈濟醫院也舉辦心靈講座《與苦難同行：這些年病人教會我的事》，邀請郭漢崇分享臨床故事，其中也包含自己罹癌由醫師轉為病人的心路歷程。
身為醫師同樣罹病 終於理解病人之苦「一次的生病開刀，對我的人生啟發很大，也可以說是在行醫生涯中，一個重要轉折點。」提起當初罹患攝護腺癌過程，郭漢崇仍記憶猶深，他打趣說，當初是人生第一次體驗攝護腺切片手術，才發現過去臨床上與病患解釋攝護腺切片時描述過於簡單，其實一點也不貼切，這才發現身為一位醫師，當自己面對病痛折磨時，才能了解原來病人的苦是多苦。醫師應與病人苦難同行 助病人解除苦難郭漢崇醫師表示，後續接受達文西機器手臂攝護腺癌根治手術，所幸術後過程順利，但從一開始自我檢查、確診攝護腺癌，到住院手術，以及術後種種考驗，才真正體會到原來生病的痛苦是多麼的痛苦，也因此當醫師最重要是能與病人的苦難同行，因為我們所做的事就是在解除病人的苦難，也讓我們從治療及病人的幸福中獲得滿足感。醫師達「四心」 更能提供病患症確診斷因為一場生病開刀讓郭漢崇醫師重新檢視了自己的行醫生涯，成了最重要的轉折點。郭漢崇醫師強調，若能重來一次，自己應該會對於所照顧過的病人更好，並在治療時候更加細心，一位好醫師的定義就是「真心陪伴、用心關懷、細心醫治、潛心研究」，若能達到這「四心」就能提供給病患正確的診斷，更有利於治療。資料來源：健康醫療網 這些年病人教會我的事 罹癌醫師分享心路歷程健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊