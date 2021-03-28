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謝金燕西裝外套「裡面都沒穿」　罕見破尺度掀騷動

娛樂中心／綜合報導

2021-03-28 13:11:14｜2021-03-28 13:18:47

▲謝金燕「真空」棚拍。（圖／謝金燕臉書）
▲謝金燕「真空」棚拍。（圖／謝金燕臉書）
金曲歌后謝金燕（姐姐）除了演唱實力受肯定，百變造型也堪稱演藝圈無人能比，近日為4月17日「全中運」演出密集排練的她，不忘更新社群網站動態，昨（27日）釋出一組「真空」宣傳照，由於尺度算是近年罕見，引起粉絲一陣騷動。
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▲謝金燕勇於嘗試前衛造型。（圖／謝金燕臉書）
▲▼謝金燕出道多年人氣不墜。（圖／謝金燕臉書）
▲▼謝金燕出道多年人氣不墜。（圖／謝金燕臉書）
▲謝金燕勇於嘗試前衛造型。（圖／謝金燕臉書）
▲▼謝金燕勇於嘗試前衛造型。（圖／謝金燕臉書）
▲▼謝金燕勇於嘗試前衛造型。（圖／謝金燕臉書）
謝金燕昨曬出2張棚拍照，她綁著單邊辮子頭，穿上英國大牌Alexander Mcqueen的全套酒紅色西裝，只見西裝外套裡竟什麼都沒穿，疑似戴了Nubra或胸貼就上陣，一雙圓弧東西半胸忽隱忽現，讓人難想像外表骨感的她，上圍也頗有料。
「我什麼都沒看見，這尺度還能再突破嗎？深V是要嚇鼠誰？」謝金燕在附文寫道，並稱自己是「霸氣女總裁」，許多粉絲見狀大呼：「真的很猛」、「我願意每天加班」、「支持突破」、「只有姐姐能駕馭」、「這樣就好了啦！再開放就穿幫了」，還有人指她撞臉影后周迅。
事實上，謝金燕年初在演唱會上穿假深V裝，胸口還有膚色肉胎遮掩，沒真的露胸，因此該篇圖文網友迴響熱烈，有人說「一早就放送這麼養眼的」，謝金燕親自回覆：「給姐寶們一些刺激與鼓勵！」還有人直指小S輸慘，因為「國際巨星在此啊」，謝金燕聞訊回了3個哭笑不得的表情符號，令人莞爾。（編輯：楊穎軒）
▲▼謝金燕大膽「真空」宣傳照。（圖／謝金燕臉書）
▲▼謝金燕大膽「真空」拍宣傳照。（圖／謝金燕臉書）
▲▼謝金燕大膽「真空」宣傳照。（圖／謝金燕臉書）
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