研究證實檳榔會致癌！ 國健署教拒檳3招
健康醫療網
2021-03-28 14:31:01
【健康醫療網／記者曾正豪報導】國際癌症研究中心（IARC）研究證實，「檳榔子」是第一類致癌物，即使不加添加物，也會致癌！檳榔在台灣是常見的交際物品之一，卻也是最可怕的健康殺手；國民健康署呼籲，檳榔致癌性強，已有嚼檳榔的民眾應遵循拒檳三招「麥哺、麥揪、麥請」，及早戒檳，不僅可遠離癌症，對自身健康也有益處。
嚼檳榔多因好奇 學會拒檳有益健康根據106年國民健康訪問調查資料顯示，曾嚼檳榔者第一次嚼檳榔的主要原因，43%是好奇，26.9%為了交朋友，13.2%是工作需要，9.2%為了提神，6.4%是為了保暖。國民健康署賈淑麗代理署長提醒，檳榔有害健康，千萬不要因為朋友邀約、好奇而嘗試嚼食檳榔。此時新冠肺炎疫情席捲全球，為因應防疫，發起拱手不握手，降低因肢體接觸所致的感染風險，也可以用拱手、道聲好來改變好友之間邀請檳榔的行為，同時達到友誼與健康兩者兼顧。善用替品取代檳榔 減少嚼檳習慣有嚼檳習慣的民眾，無聊想嚼檳時，賈淑麗代理署長建議，善用替代品，如新鮮蔬菜條、蒟蒻條、無糖口嚼錠、硬喉糖等；累了想要增加精神，可以休息、喝水與運動取代吃檳榔，進而增強體力、消除疲勞；天冷時，多加衣物保暖、喝溫水，培養善用替代品的習慣，可使身體更健康，且逐步達成戒檳目的。免費口腔黏膜檢查 阻斷口腔癌威脅為讓民眾預防及早期發現口腔癌，政府免費提供30歲（含）以上嚼檳榔或吸菸民眾、18歲以上至未滿30歲嚼檳榔（含已戒）及原住民每2年1次口腔黏膜檢查。賈淑麗代理署長強調，定期接受口腔黏膜檢查，除早期找到口腔癌外，更重要的是要找出癌前病變予以適當治療，從而阻斷癌症的發生。資料來源：健康醫療網 研究證實檳榔會致癌！ 國健署教拒檳3招健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊