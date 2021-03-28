救護車配備心電圖機 壯年男心肌梗塞到院前獲救
健康醫療網
2021-03-28 16:31:00
【健康醫療網／編輯部整理】32歲李先生為貨車司機，去年曾因心肌梗塞幸運獲救，但他坦承因「太鐵齒」並未規律服藥，日前在家再度發作，當下打119求救，救護人員透過「即時無線傳輸12導程心電圖」，讓醫師掌握到院前第一手資訊，到院後立即進行心導管手術救回一命，患者除感謝消防隊及醫護團隊，也發誓要乖乖服藥。
到院前第一手資訊 降低心肌壞死機率亞洲大學附屬醫院週邊血管科主任張育晟表示，患者因急性心肌梗塞，左前降支冠狀動脈幾乎完全阻塞，只剩下一條比頭髮還細的血流，所幸有EMT緊急救護技術員提供救護車上第一時間的心電圖，縮短心導管室人員啟動流程，整個團隊才能在最快時間內，將血管阻塞處打通，大大減少心肌壞死程度。與死神搶命 即時無線傳輸12導程心電圖神助攻台中市消防局第三救災救護大隊長詹仁傑表示，救護同仁抵達現場後，立即將患者扶上救護車，並在患者身上貼12導程心電圖貼片，使用「即時無線傳輸12導程心電圖」測量，等待10-20秒後將結果上傳至醫療指導群組，立即通報醫院，到院後馬上由醫師接手執行心導管手術，可以說是跟死神搶命的關鍵！縮短檢查時間 避免憾事發生急診醫學科主任鍾侑庭強調，到院前「即時無線傳輸12導程心電圖」可大幅縮短轉院及救治時間，以往病人送至急診室後，須接受系列檢查，往往花上1～2小時，確認病情後才會轉往接受心導管手術治療，而透過在救護車上短短20秒心電圖檢查，再搭配第一線專業救護人員，即可搶救病人的生命，避免無可挽回的憾事。資料來源：健康醫療網 救護車配備心電圖機 壯年男心肌梗塞到院前獲救健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊