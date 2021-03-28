Ford Kuga ST-Line No.024 ---- 安心感倍增，好用的 ACC 系統
7Car 小七車觀點
2021-03-28 19:25:40
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此套 Ford Co-Pilot 360 全方位智駕科技輔助系統中，幫助車輛自行加減速的 ACC Stop & Go 全速域主動式定速巡航調節系統 (附低速跟車) 系統，在設定方面是以位於方向盤左側的多功能控制按鍵為主，油門煞車踏板為輔。啟動時，按下右上角的按鈕即可開始設定讓系統待命，再透過撥動中間 RES 字樣撥桿調整目標車速，向上為增加，向下為減少，由於系統為全速域，因此可在 30-200km/h 間設定，但在 0-200km/h 間皆可做動。設定完目標車速，還須按下左上角按鈕來設定跟車距離，共有 4 段可自行切換，以國內路況而言，在高速公路上設定在 1~2 段已足敷使用，達到理想中的最小安全距離，也較不易遇上插隊情形；設定至 3~4 段時較為放鬆，但需多加留意周圍車輛插隊匯入，實際上反而比較容易手動介入剎車或者重新設定跟車距離。而這套 ACC 具備全速域機能，因此在跟車至停下靜止後，保持 3 秒鐘可直接重新起步的時間，若靜止時間超過 3 秒，則可按下方向盤左側的 RES (Resume) 按鈕，或踩下油門踏板回復到先前設定的目標車速及車距繼續跟隨前車行駛。經過長時間下來的體驗，Kuga 在擁有了 Ford Co-Pilot 360 全方位智駕科技輔助系統之後，於高速公路啟用 ACC 系統之時，雷達與鏡頭本身的偵測能力相當靈敏，若前方有車輛插入，系統很快就能抓住半個車身並且適時減速，整體系統在運作時相當流暢，並不會產生過多的突兀剎車感，再加上休旅車本身高視野的優勢， 行駛當中確實帶來更多無形的安心感。
本週使用狀況方面，Kuga ST-Line 與平時相同僅在台北市區通勤使用，並於 3/26 添加了 40.82 公升的 98 無鉛汽油，平均油耗換算下來約有 6.47km/L 的表現。
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