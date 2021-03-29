Nissan Sentra No.022 ---- 後座置物空間與巧思
7Car 小七車觀點
2021-03-29 01:25:40
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Sentra 的後座椅中央設有扶手，拉下後可見到配有 2 組置杯座，位置接近前端，使後半部的扶手可讓乘客的手肘輕易靠著，享有舒適的空間，不過置杯座內部未提供止滑或夾緊功能，且兩個杯座部分相連重疊，略為影響實用性。
後座門板提供 2 處置物空間，上方置物空間兼具關門把手之用，下方置物空間可擺放飲料瓶罐，底座刻意加入區隔，使瓶罐在車輛行進可獲得一定程度的固定，然而若能增加植絨相信可進一步提昇質感表現。
雙前座椅背均設有皮質地圖袋，表面甚至加入 2 道縫線，無論觸感與實用性均達到同級車間水準之上的表現。在巧思方面，後座椅的安全帶座隱藏於座墊平面之中，乘客在上車入座移動時，臀部不易因撞擊安全帶座而造成疼痛，隱藏式的設計對於整體美觀效果亦有幫助。整體來說，Sentra 的後座置物空間符合期待，小缺點也瑕不掩瑜。
雙前座椅背均設有皮質地圖袋，表面甚至加入 2 道縫線，無論觸感與實用性均達到同級車間水準之上的表現。
本週使用情形方面，Sentra 主要由編輯 Mike 駕駛作為跨縣市日常代步通勤與出遊之用，也參加幾場採訪活動，並且作為攝影取材工作車，自前一次加滿 95 無鉛汽油後，行駛約 622.9 公里再添加 37.64 公升的 95 無鉛汽油，換算平均油耗約為 16.549km/L。
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