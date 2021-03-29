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眼鏡戴上就回不去？　學童近視不矯正年增平均100度

健康醫療網

2021-03-29 10:01:01

眼鏡戴上就回不去？　學童近視不矯正年增平均100度
眼鏡戴上就回不去？　學童近視不矯正年增平均100度
【健康醫療網／記者田柏升報導】兒童近視成趨勢　從小控制很重要
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拿著手機大玩成語遊戲，手機不離身的豆豆是標準的3C兒童，年僅8歲就有左眼175度、右眼200度的近視，豆豆爺爺表示，當初豆豆看電視、手機有越看越近的趨勢，好像看不清楚的樣子，所以才懷疑他可能眼睛有狀況，後來到連鎖眼科視光門診就醫檢查後，才決定接受視力矯正，控制近視。
除了3C產品，近年來學童學習各種才藝，近距離用眼時間一再拉長，小小年紀就近視已經成為普遍現象。
連鎖眼科診所院長林岫儀醫師表示，罹患近視就該盡快接受矯正，因為沒有從小開始控制，每年平均會增加75到100度，一不小心就會發展成高度近視。高度近視患者因為眼部結構脆弱，會更容易有黃斑部病變、白內障、青光眼等眼疾及一些其他的視網膜病變風險。
近視不矯正更易加深！　有效控制方法多
許多家長認為眼鏡戴了就回不去，其實不矯正才是加深近視的推手。有效控制近視的方法，包括戴眼鏡搭配長效型散瞳劑，放鬆睫狀肌、近來也出現學童專用軟式日拋隱形眼鏡、行之有年的角膜塑型片、更有連鎖眼科集團引進學童專用的「兒控聰明鏡片」。
林岫儀醫師解釋，角膜塑型片是利用「周邊離焦」原理，晚上配戴硬式隱形眼鏡，白天就能恢復良好視力；而兒控聰明鏡片也相當於是利用周邊離焦的原理，配戴起來外形與一般眼鏡無異，兩者都能有效控制近視避免加深。
引進新型態控制近視度數鏡片的眼科集團總經理林家慶表示，「兒控聰明鏡片」是與香港理工大學共同研發專利的DIMS技術，此外，集團在多焦鏡片、變色片、鍍膜方面都擁有世界上首屈一指的技術，很高興有機會引進到台灣市場造福小朋友，讓近視矯正多了一個選項。
視光門診助控近視　籲學童視力有狀況應尋求專業醫療
控制兒童近視也要有方法，連鎖眼科診所設立完整視光門診，運用LINE@，協助家長即時追蹤孩子的近視度數、眼軸長度，長期觀察與記錄孩子視力狀況。醫師表示，兒童睫狀肌調節力強，在外配鏡沒有經過散瞳檢查，容易配上不適合的度數，建議家長，發現孩子有近視狀況時，儘早尋求專業醫療諮詢。
資料來源：健康醫療網 眼鏡戴上就回不去？　學童近視不矯正年增平均100度
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