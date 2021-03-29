顏面神經麻痺後仍臉歪嘴斜？ 中醫美容針痛感低又自然
健康醫療網
2021-03-29 10:31:00
【健康醫療網／編輯部整理】最近春暖乍寒，氣候不穩定之際，有些民眾一覺起來會忽然發現面部肌肉僵硬不受控制，刷牙時難以漱口，甚至水還會從嘴邊流出，臉部表情更是很像做鬼臉般的歪斜不自然，而對於這樣臉部半癱的第一直覺，都會先擔心自己是不是中風了。其實，可先評估自己除了臉部症狀以外，是否還伴隨有其他手腳無力或感覺異常的情況，若無，那要小心應該是俗稱「鬼吹風」的顏面神經麻痺纏上身了。
吹風、壓力大、睡不好、免疫力下降 都可能顏面神經麻痺康涵菁中醫師臨床上曾遇過年約50幾歲女性，因為睡覺時將電扇的風對著臉部吹，隔天起來便出現臉歪嘴斜，也遇過連續熬夜數日的20多歲男性，早晨起床後便發現自己單側面癱。造成顏面神經麻痺的可能原因很多，不管是臉部吹風、過度勞累、病毒感染或是腦部的損傷，都有機會引發，進而出現嘴角歪斜、眼睛不能閉、半邊臉部感覺麻木或遲鈍或是耳後疼痛等症狀。顏面神經是我們人體第七對腦神經，主要掌管臉部的表情肌肉及舌頭前2/3的味覺，可依其受損區域區分為中樞型和周邊型，中樞型主要影響下半臉以及伴隨單側肢體無力，多與腦中風有關，周邊型則是影響到單側的上下臉部，不僅口角無法閉緊，同時也無法皺眉頭及閉眼，也屬於一般門診常見的類型。西醫治療方面會給予高劑量的類固醇及抗病毒藥物，中醫則是可以透過臉部美容針與開藥去做內外的調理，康涵菁中醫師特別提醒，要好好把握治療黃金期也就是發病兩周內，在黃金期內積極處理，否則部分嚴重病患恢復速度緩慢，將無法完全恢復到正常狀態，而會殘留臉部表情不自然的問題。中醫服藥加針灸內外兼顧 美容針法可更細緻調整差異顏面神經麻痺可對應到中醫典籍中的「面癱」、「口眼喎斜」及「歪嘴風」，主要病因是風邪侵擾或是合併痰瘀導致經絡阻滯，或是氣血虧虛導致經脈失養，其中所提經絡，又與陽明與少陽經有關，因此，用藥方面可採取祛風、通絡、祛痰、補虛的方劑，如補陽還五湯、牽正散去補養氣血，紓解筋攣，並可加入陽明與少陽經的引經藥白芷、柴胡，去增強療效。此外，針灸更是能夠縮短病程，促進局部神經血管的修復。傳統針灸會採取眼周及臉頰的穴位，如攢竹、魚腰、陽白以及地倉、頰車，或是遠端取穴，針刺小腿的足三里、太衝穴使得上下氣血通暢。現今還可以加入臉部美容針灸以加強療效，尤其對於過了急性期仍有表情不協調的患者，有很好的幫助。 康涵菁中醫師表示，美容針選用比一般針灸更細緻的針具，不只可以刺激穴位，還能可以放鬆過度緊繃的肌肉筋膜，促進臉部氣血循環與細胞活絡，並且藉由專業醫師的手法能夠調整臉部兩側的不對等張力，因此其實不只是顏面神經麻痺，其他像是大小眼、咀嚼肌發達、蘋果肌凹陷等任何臉部肌肉問題，都有機會可以調成最自然的模樣。認真按摩搭配眼口活動 活絡氣血恢復更快速顏面神經麻痺的患者，建議可用毛巾熱敷並且輕柔地按摩臉部僵硬的肌肉，每天早晚在鏡前進行張眼、閉眼、挑眉的眼部運動，以及用嘴巴做出A-I-U-E-O音節的嘴部肌肉訓練，在急性期無法完全閉眼的時候，由於會導致眼角膜過於乾燥或是發炎，因此可用生理食鹽水浸潤紗布後蓋在眼部或是點眼藥水並戴上眼罩，以保持眼部的滋潤度。此外，一定要做好頭面部的保暖，避免吹風著涼，以免讓風寒再次侵襲，使得病情纏綿。飲食方面則建議多攝取含有維生素B12的食物如牛肉、蛤蜊、鮪魚及乳製品，可有助於神經的修復。（文章授權提供／康涵菁中醫師）
醫師簡介康涵菁台北市中醫診所 主治醫師中國醫藥大學後中醫學系台北市立聯合醫院仁愛院區 醫師韓國慶熙大學韓醫學 研習 臉書FB粉絲專業：康涵菁 中醫師（https://www.facebook.com/HANCHINKANGCMD/）資料來源：健康醫療網 顏面神經麻痺後仍臉歪嘴斜？ 中醫美容針痛感低又自然健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊