不只單純抗癌 心理腫瘤臨床服務伴癌友度過關卡
健康醫療網
2021-03-29 11:01:01
【健康醫療網／記者林渝樺報導】提升心理治療能見度，癌友照護支持更全面！財團法人亞太心理腫瘤學交流基會於26日舉辦記者會，今年以「傾聽癌心」作為主題，推廣心理腫瘤臨床服務與大眾知能，現場更有吉祥物「阿咘師」的首次亮相，陪伴癌友們度過癌症治療的關卡。
重視不只單純抗癌 擁抱希望生命 近年來，癌症別的五年存活率超過百分之五十，抗癌藥物帶給生命存活的延長，但全球資料顯示將近一半罹癌的患者會有心理情緒的困擾。馬偕紀念醫院擔任精神醫學部主任方俊凱醫師回憶，過去關心理層面治療，往往都在癌末的安寧病房，當時不明白為何只有到癌症末期才有這些關懷服務，只知道不斷去抗癌症，即便治療完後人可能卻被擊垮了。他感嘆在治療路上，不單只有抗癌，更重要的是如何懷抱希望走下去，相信能自己健康重返社會。提升心理能見度 支持病友照護為了提高心理照護能見度，讓更多人關注到心理照護層面，現在更有推廣心理腫瘤臨床服務與大眾知能，並以吉祥物「阿咘師」為英文諧音代表，章魚（Octopus）螃蟹（Crab）的天敵的象徵意義，希望打擊癌細胞給予支持，家屬或癌友有任何問題，都可以尋求「阿咘師」的幫忙對抗癌症。而八隻腳代表腫瘤科、精神科、護理師、個案管理師、社工師、諮商心理師、臨床心理師及靈性關懷師。搜尋「阿咘師」 點亮你的生命力現場更有一位義大醫院放射腫瘤科醫師李周憲分享抗癌的心路歷程，他曾在大三時罹患急性骨髓性白血病休學，後來因移植過程出現排斥反應，曾經想要輕生，所幸透過家人一路的陪伴與支持走了過來。醫師說，治療過程一定有不順利，我們可以做一些開心的事情，轉移注意力，重拾自信心。鼓勵患者除了透過醫療轉介外，病人可多主動善用心理腫瘤相關的資源。財團法人亞太心理腫瘤學交流基會董事黃純瑩鼓勵患者，如有癌症心理知能需求的民眾可以主動上基金會網站尋求協助資源。亞太心理腫瘤學交流基金會執行長林芝存預告，基金會未來的網站上製作癌症心理支持地圖，方便患者查詢，主動利用住家附近的心理腫瘤服務的醫療院所。資料來源：健康醫療網 不只單純抗癌 心理腫瘤臨床服務伴癌友度過關卡健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊