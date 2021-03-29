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不只單純抗癌　心理腫瘤臨床服務伴癌友度過關卡

健康醫療網

2021-03-29 11:01:01

不只單純抗癌　心理腫瘤臨床服務伴癌友度過關卡
不只單純抗癌　心理腫瘤臨床服務伴癌友度過關卡
【健康醫療網／記者林渝樺報導】提升心理治療能見度，癌友照護支持更全面！財團法人亞太心理腫瘤學交流基會於26日舉辦記者會，今年以「傾聽癌心」作為主題，推廣心理腫瘤臨床服務與大眾知能，現場更有吉祥物「阿咘師」的首次亮相，陪伴癌友們度過癌症治療的關卡。
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重視不只單純抗癌　擁抱希望生命　
近年來，癌症別的五年存活率超過百分之五十，抗癌藥物帶給生命存活的延長，但全球資料顯示將近一半罹癌的患者會有心理情緒的困擾。馬偕紀念醫院擔任精神醫學部主任方俊凱醫師回憶，過去關心理層面治療，往往都在癌末的安寧病房，當時不明白為何只有到癌症末期才有這些關懷服務，只知道不斷去抗癌症，即便治療完後人可能卻被擊垮了。他感嘆在治療路上，不單只有抗癌，更重要的是如何懷抱希望走下去，相信能自己健康重返社會。
提升心理能見度　支持病友照護
為了提高心理照護能見度，讓更多人關注到心理照護層面，現在更有推廣心理腫瘤臨床服務與大眾知能，並以吉祥物「阿咘師」為英文諧音代表，章魚（Octopus）螃蟹（Crab）的天敵的象徵意義，希望打擊癌細胞給予支持，家屬或癌友有任何問題，都可以尋求「阿咘師」的幫忙對抗癌症。而八隻腳代表腫瘤科、精神科、護理師、個案管理師、社工師、諮商心理師、臨床心理師及靈性關懷師。
搜尋「阿咘師」　點亮你的生命力
現場更有一位義大醫院放射腫瘤科醫師李周憲分享抗癌的心路歷程，他曾在大三時罹患急性骨髓性白血病休學，後來因移植過程出現排斥反應，曾經想要輕生，所幸透過家人一路的陪伴與支持走了過來。醫師說，治療過程一定有不順利，我們可以做一些開心的事情，轉移注意力，重拾自信心。鼓勵患者除了透過醫療轉介外，病人可多主動善用心理腫瘤相關的資源。
財團法人亞太心理腫瘤學交流基會董事黃純瑩鼓勵患者，如有癌症心理知能需求的民眾可以主動上基金會網站尋求協助資源。亞太心理腫瘤學交流基金會執行長林芝存預告，基金會未來的網站上製作癌症心理支持地圖，方便患者查詢，主動利用住家附近的心理腫瘤服務的醫療院所。
資料來源：健康醫療網 不只單純抗癌　心理腫瘤臨床服務伴癌友度過關卡
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