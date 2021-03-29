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【MotoGP戰報：卡達站】Vinales逆轉奪首勝，Bagnaia與Zarco不講武德，終線前霸凌Mir

Carture 車勢文化

2021-03-29 11:25:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
MotoGP賽事如期於卡達站開跑，向來在卡達有著不錯表現的Ducati依舊展現強大競爭力，比賽一開始至中後段都處於領先地位，不斷在後方可可追趕的Vinales爭於在賽事後段成功超越，最飲恨的莫過於Mir，原本快到手的亞軍位置則在終線前狠狠的被奪走。
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雖然肺炎疫情尚未停歇，但MotoGP賽事依舊如期在卡達進行首場賽事，經過長時間養傷修復的Marquez在此之前已開始進行測試，不過基於在醫生評估基於穩定考量後決定不參加前兩場卡達賽事，至於之後是否會參賽目前還不確定。
經過前幾天排位賽練習，其竿位由升上廠隊的Bagnaia奪下，Quartararo與Vinales拿下二三位置，轉到Yamaha衛星車隊的Rossi則有著第四成績，至於上屆冠軍Mir則排在第10。
Marquez已開始進行測試練習，但最終決定不參加卡達站賽事。
Marquez已開始進行測試練習，但最終決定不參加卡達站賽事。
Ducati向來於卡達站有著不錯表現，因此一起跑Bagnaia不僅順利取得領先，其餘騎乘Ducati車輛的Miller、Zarco與菜鳥Martin更佔據二至四名位置，而Quartararo與Vinales則起跑不理想掉至後方。不過Ducatu領先位置很快的就開始瓦解，Quartararo與Vinales隨即向領先集團發動攻勢，首先菜鳥Martin當然無法抵檔老司機的攻擊，排位則開始不斷向後滑落。而起跑表現普通的Rossi也開始受到Suzuki車隊追擊並且讓出位置。
菜鳥Martin賽事初期有著不錯表現，但終究還是不敵老經驗的前輩。
菜鳥Martin賽事初期有著不錯表現，但終究還是不敵老經驗的前輩。
Roosi排位賽有不錯成績，但正賽表現就不理想。
Roosi排位賽有不錯成績，但正賽表現就不理想。
比賽來到中後段，Bagnaia一直處於領先位置，但後方競爭則還算激烈，Vinales在超越Quartararo與Zarco後終於追到Bagnaia，而Rins也默默的來到領先集團，但可惜氣勢未能持續維持，隊友Mir也趁此超越。賽事後段Vinales終於超過Bagnaia站上第一，在此之後也開始拉開距離並穩穩奪下首戰勝利。上屆冠軍Mir也開始發揮實力追擊Bagnaia與Zarco，終於在最後成功取得第二，眼看終點線就在前方，但可惜最後一彎處理不算理想，而Ducati也發揮加速實力，就在終線前Zarco與Bagnaia狠狠超過Mir奪下二三名成績。
Vinales在不斷追趕下終於站上第一取得首勝。
Vinales在不斷追趕下終於站上第一取得首勝。
Zarco與Bagnaia在終線前奪回原本的二三名。
Zarco與Bagnaia在終線前奪回原本的二三名。
Mir眼看就快到手的第二名，卻在終線前飛走了。
Mir眼看就快到手的第二名，卻在終線前飛走了。

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