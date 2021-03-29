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【半夜肚子痛4】掛急診我該跟醫師說什麼？

健康醫療網

2021-03-29 11:31:01

【半夜肚子痛4】掛急診我該跟醫師說什麼？
【半夜肚子痛4】掛急診我該跟醫師說什麼？
【健康醫療網／記者林渝樺報導】「醫師，我肚子痛是怎麼了？」臺北榮民總醫院李偉強醫師表示，肚子痛原因很多，會發生在任何年齡及任何時間，不能單以時間區分，提醒民眾有肚子痛時，提供正確訊息很重要，醫師才能給予精準地判斷，儘速找出病因，對症下藥。
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半夜肚子痛怎麼辦　整理十大重點訊息
李偉強醫師表示，半夜最常見的腹痛有急性腸胃炎、消化性潰瘍及胃食道逆流等，另會依據腹痛部位判定其它的可能病因，不過肚子痛原因很多，必須要將相關合併症狀一起整理，提供給醫師參考。
以下為李醫師提供的就醫指南，幫助你與醫師有效溝通：
1.【起始時間】－疼痛大約開始時間，愈精確愈好。
2.【疼痛頻率】－突然痛 VS 漸進式（慢慢痛起來）
3.【持續多久連續性VS 斷斷續續
4.【疼痛部位固定明確VS廣泛不明確。可以明確指出疼痛位置，多半是腹膜性疼痛，如急性胃炎、胃食道逆流、膽囊炎等；如果是內臟型的疼痛，疼痛常含蓋整個腹部，一般較難指出確切部位。
5.【疼痛性質悶痛、抽痛、絞痛等
6.【嚴重度疼痛是「主觀感覺」，相同的疼痛可能每個人感覺是不一樣的，盡量將疼痛的感覺表達給醫師，說明到底有多痛？
7.【增加或緩解因素告訴醫師什麼樣的因素會增加或緩解疼痛？例如：腹膜性疼痛很容易因為咳嗽或者移動而加重，有些疼痛則會在「彎腰或者抱軀」會緩解，有些潰瘍性的疼痛「吃東西」反而會加重疼痛。
8.【合併症狀】－除了肚子痛，同時還有哪些不舒服？是否伴隨噁心、嘔吐、冒冷汗、大小便顏色、吐血、解黑便、紅色血便、拉肚子、血尿、發燒等，提供醫師參考。
9.【進食內容】－特別是半夜疼痛需要回憶一下白天、中餐、晚餐及宵夜的內容，因為食物是造成半夜肚子痛的重要因素，在家中或外食是否有煮熟，有沒有海鮮、生食、喝酒等飲食，一起吃的人有沒有類似的痛？
10.【其他因素】－過去手術史、其他病史、過敏反應、服用藥物、家族史、最近的旅遊、是否有接觸其他的人或者是動物、職業等。
李偉強醫師提醒，病人能夠提供醫師愈多正確訊息，就愈能協助醫師做及時正確的診斷，也可減少非必要的檢查，延誤治療的黃金時機。
資料來源：健康醫療網 【半夜肚子痛4】掛急診我該跟醫師說什麼？
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