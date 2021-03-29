港媒：反送中李宇軒　遭還押懲教署小欖精神病中心

（中央社記者張謙香港29日電）香港「反送中」運動支持者李宇軒上週從中國大陸深圳移送香港後，因為涉及港區國安法罪而被被警方扣押，據報導，目前他被扣押在小欖精神病治療中心。
香港「01」媒體今天在報導中表示，「香港故事」成員李宇軒22日返港後，隨即被警方起訴違反國安法等罪名，其家屬至今仍未能確認他的下落。報導引述消息指出，李宇軒現時被單獨扣押在小欖精神病治療中心，由懲教署「神秘組」看管，這個「神秘組」專門看守由警方轉介、須受保護的犯人，這些犯人會被單獨囚禁，任何人探訪前，都須先取得警方批准。據報導，懲教署回覆媒體查詢時表示，不會評論個案，但強調按照既定程序辦事。去年8月，李宇軒與另外11名「反送中」支持者試圖搭船逃往台灣，但中途被廣東海警人員截獲，同年底在深圳被判刑，其中李宇軒等8人判入獄7個月，上週服刑期滿，被移交香港警方。這8人中，只有李宇軒涉嫌違反港區國安法，其餘7人出逃前涉及暴動罪、製造爆炸品罪等，曾因此被警方拘捕和起訴，保釋期間外逃。綜合本地媒體的報導，李宇軒被起訴3項罪名，包括港區國安法的勾結外國或境外勢力罪、非法藏有彈藥罪以及協助犯罪。李宇軒是民間組織「香港故事」成員，這個組織被視為主張「港獨」，但一向低調。他與另一個「反送中」組織「我要攬炒」的關係也頗為密切，這個組織相較高調，曾發起眾籌，獲得港幣1300多萬元（約新台幣4770萬元）。李宇軒原應於24日在西九龍裁判法院首次出庭，但由於他回港後接受隔離檢疫，未能出庭應訊，法官押後審訊，期間李宇軒交由懲教署看管。（編輯：翟思嘉）1100329