統一超商倡議綠色經濟　目標2050年無塑消費

（中央社記者江明晏台北29日電）統一超商今天宣布，旗下7-ELEVEN倡議綠色經濟，將設立「一次性塑膠使用量逐年減少10%」目標，預估2023年使用占比低於20%、2028年低於10%、2050年100%無使用。

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統一超商響應金管會提出「公司治理3.0-永續發展藍圖」，定調2021年為統一超商「永續元年」，董事會轄下原CSR委員會更名為「永續委員會」，並於旗下設置減塑、減碳、惜食與永續採購四個專案小組，未來將透過全台逾6000家的7-ELEVEN落實產銷永續計畫。

統一超響應聯合國永續發展目標SDG 12「促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式」的消費模式，積極回應環境議題，領先零售業提出：「一次性塑膠使用量逐年減少10%」目標，預估2023年使用占比低於20%、2028 年低於10%、2050年100%無使用，為地球留下一點綠。

統一超商致力推動永續經營，自2019年起已連續兩年入選道瓊永續世界指數（DJSI World）及新興市場指數（DJSI Emerging Markets）成分股，2020年更首獲「產業領導者（Industry Leader）」肯定。

統一超商表示， 7-ELEVEN以產銷永續為初衷，啟動不主動提供吸管、並展開網購循環包裝與寶特瓶回收機等永續消費測試方案，更擴大於每月1日咖啡自帶杯優惠由3元提升為5元等各項永續行動。

7-ELEVEN自2020年起全面不主動提供塑膠吸管、現調飲品改用就口杯，有料茶飲提供生物可分解及紙吸管，推動半年已減量使用2.29億支吸管；今年起更擴大於門市購買CITY系列飲品使用自帶杯折扣由3元提升為5元；同時自有品牌包裝輕量化與包材環保可回收等多元減塑措施，以具體行動實踐減塑環保，7-ELEVEN預估今年將減少千萬個以上的一次性包材使用。

此外，7-ELEVEN也於2020年起陸續與政府、社會企業合作，於特定門市推出寶特瓶自動回收機、循環杯租借，今年4月1日擴大至網購包裝，與社會企業PackAge+ 配客嘉攜手合作，首波於雙北18家門市推動循環包裝回收站服務。

7-ELEVEN自2020年10月起與高雄環保局合作，於7-ELEVEN長權門市與鳳儀門市推出最新型的自動回收機服務，鼓勵民眾把家裡的寶特瓶收集起來，就近到門市自動回收換取購物折抵金，已養成固定綠色消費者使用，目前每月回收量超過4萬瓶，且每月平均以5000瓶的速度穩健增加。此外，與社會企業「好盒器」推動的租借循環杯計畫，持續於台南三間門市試行。（編輯：張均懋）1100329