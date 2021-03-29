清明祭祖氣喘易發作！ 國健署教4 招防不慎防
健康醫療網
2021-03-29 14:01:03
【健康醫療網／記者林怡亭報導】春季氣溫多變，且清明時節將至，返鄉掃墓、慎終追遠、焚燒紙錢之際，可能產生煙霧及懸浮微粒，國民健康署賈淑麗代理署長提醒，氣喘患者記得外出時戴口罩，並適時增減衣服保暖，以防因溫差過大或煙霧刺激，促發氣喘疾病之發生。
氣喘危險因子要注意 慢性咳嗽是常見症狀氣喘是一種呼吸道長期處於發炎狀態常見的慢性病，最常見的臨床症狀是慢性咳嗽，嚴重時可能會呼吸衰竭，甚至死亡，根據國民健康署106年國民健康訪問調查(NHIS)，12歲以下兒童氣喘的盛行率是5.6%，為防止氣喘發作，患者平時應避免碰觸誘發因子，包括：塵蟎、灰塵、花粉、氣溫急遽變化、病毒感染及二手菸、三手菸、空氣汙染等因素，而春季為氣喘好發時節更應多加注意。防範氣喘發作 4招有效控制國民健康署提供控制氣喘四招，讓氣喘患者有效控制疾病：第一招：早晚氣溫變化大，適時的保暖不可少，隨身攜帶小外套、絲巾或圍巾，外出時戴口罩，避免接觸空氣中的汙染物質，以及吸入乾冷空氣，導致刺激呼吸道，引發氣喘。第二招：淸晨運動前要暖身，及避免從事劇烈運動，由於清晨吸入大量較冷較乾燥的空氣，可能引發呼吸道的變化：此外，也應避免在空氣污染嚴重的時段或路段，從事激烈運動。第三招：時常打掃，遠離過敏原，家中的寢具、絨毛玩具及布製品，容易藏匿塵蟎或沾黏寵物毛髮，不常接觸到的地方也會堆積灰塵，易引發氣喘患者不適，應維持定期清掃的好習慣；建議打掃時戴口罩、保持空氣流通，並用吸塵器或濕抹布取代掃把，減少灰塵飛揚。第四招：患者應按時回診就醫，並遵醫囑正確及規律用藥，及配合專業醫師擬定適宜的治療計畫，調整治療，就能讓病情穩定控制。資料來源：健康醫療網 清明祭祖氣喘易發作！ 國健署教4 招防不慎防健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊