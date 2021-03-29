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清明祭祖氣喘易發作！　國健署教4 招防不慎防

健康醫療網

2021-03-29 14:01:03

清明祭祖氣喘易發作！　國健署教4 招防不慎防
清明祭祖氣喘易發作！　國健署教4 招防不慎防
【健康醫療網／記者林怡亭報導】春季氣溫多變，且清明時節將至，返鄉掃墓、慎終追遠、焚燒紙錢之際，可能產生煙霧及懸浮微粒，國民健康署賈淑麗代理署長提醒，氣喘患者記得外出時戴口罩，並適時增減衣服保暖，以防因溫差過大或煙霧刺激，促發氣喘疾病之發生。
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氣喘危險因子要注意　慢性咳嗽是常見症狀
氣喘是一種呼吸道長期處於發炎狀態常見的慢性病，最常見的臨床症狀是慢性咳嗽，嚴重時可能會呼吸衰竭，甚至死亡，根據國民健康署106年國民健康訪問調查(NHIS)，12歲以下兒童氣喘的盛行率是5.6%，為防止氣喘發作，患者平時應避免碰觸誘發因子，包括：塵蟎、灰塵、花粉、氣溫急遽變化、病毒感染及二手菸、三手菸、空氣汙染等因素，而春季為氣喘好發時節更應多加注意。
防範氣喘發作　4招有效控制
國民健康署提供控制氣喘四招，讓氣喘患者有效控制疾病：
第一招：早晚氣溫變化大，適時的保暖不可少，隨身攜帶小外套、絲巾或圍巾，外出時戴口罩，避免接觸空氣中的汙染物質，以及吸入乾冷空氣，導致刺激呼吸道，引發氣喘。
第二招：淸晨運動前要暖身，及避免從事劇烈運動，由於清晨吸入大量較冷較乾燥的空氣，可能引發呼吸道的變化：此外，也應避免在空氣污染嚴重的時段或路段，從事激烈運動。
第三招：時常打掃，遠離過敏原，家中的寢具、絨毛玩具及布製品，容易藏匿塵蟎或沾黏寵物毛髮，不常接觸到的地方也會堆積灰塵，易引發氣喘患者不適，應維持定期清掃的好習慣；建議打掃時戴口罩、保持空氣流通，並用吸塵器或濕抹布取代掃把，減少灰塵飛揚。
第四招：患者應按時回診就醫，並遵醫囑正確及規律用藥，及配合專業醫師擬定適宜的治療計畫，調整治療，就能讓病情穩定控制。
資料來源：健康醫療網 清明祭祖氣喘易發作！　國健署教4 招防不慎防
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