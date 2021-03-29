真的要再見了，Ford歐洲Mondeo 2022年停產
Carture 車勢文化
2021-03-29 14:25:20
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不論是美規Ford Fusion還是歐規Mondeo，於當年該車在市場擁有風光亮眼的成績，但隨著市場環境與消費型態轉變，中大型房車逐漸不受青睞，消費者開始紛紛投向休旅車懷抱，使其Mondeo/Fusion銷售成績市場規模也不斷快速萎縮，因此2020年美國Ford宣布Fusion停產。 然而休旅車風潮持續延燒，為了創造更多效益與維持市場規模，不得開發更多休旅或是跨界車因應，對此日前Ford也表示歐洲Mondeo將於2022年3月結束長達29年的歷史。不過喜愛Mondeo的車迷也別難過，因為作為接替Mondeo的Active跨界車型已在進行偽裝測試，至於車名是否會為Mondeo Active目前還不得而知，但Ford表示Mondeo不會被取代，若真如此所捕獲到的偽裝車應就會為Mondeo Active，而Mondeo也就只是從房車消失，以跨界之姿重新登場。
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