《植劇場2》回歸特輯 王小棣肯定演員：你們進步好多
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-30 08:00:00
《植劇場2》粉絲專頁啟動，同時曝光「回歸特輯搶先看」，該90秒畫面由導演王小棣開場，他在表演課上說「如果你覺得你有這個天賦，你有這個興趣，覺得有這個追求」和「最擔心的就是你們不快樂，最擔心的就是你們想要太多，最擔心的就是你們沒有機會」，幾句話深深打中每位演員的心境。畫面中，也可看見徐鈞浩蹲馬步、孫可芳痛苦難耐的神情、劉冠廷踢腿的專注等，紛紛練到手抖的努力過程。
孫可芳回憶5年前加入課程訓練時，彷彿回到念書時期的學生時代，但充滿拚勁的同時，也對眼前的一切感到害怕，她說：「我本來就是非常容易緊張的人，常覺得自己會在重要時刻出錯，所以都要卯足全力準備120分，其中預留的分數是要扣掉我的緊張。」她也認為，最初能成為植劇場的一員，是很有使命感的，「我也不想讓人家覺得，小棣老師帶出來的演員都是被保送的」。不僅是孫可芳，同期的植劇場演員，皆是經過很多努力及準備才起步。陳妤因為在初端就被觀眾認得、記住而自覺幸運；葉星辰也認真回想，最初在這裡受到很多保護，「畢業時就有種瞬間長大成為社會人士的感覺」。演員路的困難也曾讓他們興起猶疑，林意箴坦言每天都想放棄，「但沒有放棄的理由，一個都沒有」；張耀仁看到沒錢就要想要怎麼賺錢，「要把失落感跟焦慮變成養分」；江宜蓉也因身心的強大壓力造成免疫系統下降、皮膚過敏、發炎、起疹子，直到近期才學會好好放鬆照顧自己；徐鈞浩也曾不想繼續表演，但僅有「5%、10%的念頭就速速消退」，他也說只要相聚，給彼此的打氣的心就一直存在。導演王小棣一方面欣慰，但也有些心疼，「可能一路累積了委屈、寂寞或者是孤獨、壓抑，或沒辦法跟家人交代」。他認為演員是很辛苦的工作，身心都需面對很大挑戰，特別想對他們說「在我眼裡，你們已經進步了好多」。