詮釋電動旗艦風範 Mercedes-Benz 發表 MBUX Hyperscreen 數位虛擬座艙
7Car 小七車觀點
2021-03-29 15:25:40
我是廣告 請繼續往下閱讀
應用於 EQS 的全新 MBUX Hyperscreen 以 141 公分寬的 Gorilla Glass 玻璃表面 OLED 曲面螢幕構成，應用在駕駛座、中控台及乘客座共 3 大區塊，總共可觸控操作面達到 2,432.11 立方公分，系統內建 12 組致動器，可帶來觸覺回饋，整體結構以蜂巢狀組成來強化剛性並確保安全。系統規格方面，MBUX Hyperscreen 採用 8 核心 CPU、24GB RAM (頻寬達 46.4GB/秒)、攝影鏡頭及光感應模組等構成，支援 AI 人工智慧及學習功能，支援最高 7 組使用者檔案。
介面與功能方面，MBUX Hyperscreen 成為未來新車的控制、資訊與娛樂中心，除了外側整合空調出風口，駕駛座螢幕支援更豐富與多元的資訊顯示功能，包括 EQ 電動車所需的電量與回充等資訊，中控台螢幕則導入 Zero Layer 理念將所有功能整合，並依照當下需求來調配最適合的顯示方式，乘客座螢幕則可支援完整的娛樂與影片觀賞功能，同時支援防止駕駛分心觀看的設計。隨著 MBUX Hyperscreen 正式發表，Mercedes-Benz 總裁 Ola Källenius 也預告全新純電動旗艦房車 EQS 將在今年 8 月登場，在 WLTP 測試之下具備 700 公里的最大續航里程，未來也會在 S-Class 和 Maybach S-Class 共同在 Sindelfingen Factory 56 工廠生產 。
NOW民調中心
我是廣告 請繼續往下閱讀
PK擂台
北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？
31.97%68.03%2021-03-26-2021-04-01
法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？
94.53%5.47%2021-03-25-2021-03-31
你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？
46.7%53.3%2021-03-24-2021-03-30
你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？
74.73%25.27%2021-03-26-2021-03-30
即時