外銷佔超過 2/3 以上 Mitsubishi 在泰國累積製造 600 萬輛新車
7Car 小七車觀點
2021-03-29 16:25:40
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Mitsubishi 自 1961 年起進入泰國市場，今年為 60 週年，而 MMth 是在 1987 年成立，資本額為 70 億泰銖，目前由 Morikazu Chokki 擔任總裁暨執行長，擁有 6,200 名員工，年產能為 424,000 輛，在 600 萬輛的總產量中，有約 440 萬輛為外銷。
該廠在 2003 年時累積產量達到 100 萬輛，2010 年時達到 200 萬輛，2013 年時達到 300 萬輛，2015 年時達到 400 萬輛，2018 年時達到 500 萬輛，目前生產 Pajero Sport、Triton、Mirage 及 Attrage 車款，供應全球超過 120 個市場。
MMTh 接下來會持續為 Mitsubishi 擔綱重要的全球生產基地之一，並協助品牌在東協地區進一步拓展，該廠自去年底導入 Outlande PHEV 在地生產，成為日本之外的首個海外製造地點，顯見 MMTh 的重要性。
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