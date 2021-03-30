房市／低總價吸睛 中和近公墓物件照熱賣
財經中心/綜合報導
2021-03-30 08:00:00
墳墓、祠堂是購屋的抗性之一，但對於年輕族群而言，民俗禁忌對其購屋的影響越來越淡。民眾羅小姐在中和看屋，看到部分大樓附近有公墓，但仍然熱門，有的物件還開放看屋第一天就被下訂，在地房仲表示，年輕首購族只要墳墓不要離住家太近都不太介意，仍以總價和室內格局是否符合自住需求為考量。
民眾羅小姐設定的找屋條件為20年內的電梯大樓，總價1800萬內，捷運站步行10分鐘路程，3房2廳或2房1廳的格局，她看的物件，有的是附近有祠堂，有的是看的到山上墳墓，這些物件開放第一天看屋就有好幾組人去看，甚至第一天就有人下斡旋金，也讓她疑惑是否現代人都不太介意住家看的到公墓？民眾羅小姐表示，在預算有限的情況下，想要屋況好，可接受有一些缺點，若是從捷運站走到社區大樓沒有經過墳墓、不要跟房屋距離太近都可以接受，畢竟在這個時代「窮比鬼更可怕」，眼不見為淨就好。信義房屋中和復興店店長張孝然表示，中和位於大台北的外圍區域，也因此房價較親民符合年輕人的需求，最標準的電梯大樓2房、總價1200萬以下，只要沒有太嚴重的瑕疵，格局不錯又近捷運站往往很快售出，再加上現在市場很好，有的買方稍微猶豫，就馬上被買走，幾次經驗下來，也會心想「那麼多人都不介意」，自己的觀念也會漸漸鬆動。中和因面山，公墓難免都有，像是南山路、和城路、連城路、中和高中周邊一帶的房屋，部分面向看得到公墓。張孝然表示，年輕人連鬼月買房都不在意，民俗禁忌的考量越來越淡，除非長輩贊助買房，那住家附近有墳墓才易成為購屋抗性。信義房屋中和景安店店長呂國誠也表示，中和有名的祠堂為在地望族的祠堂，對消費者的影響較小，主因是祠堂多是在地望族找尋風水寶地侍奉先祖，代表那個區域的風水不錯，通常消費者了解後，都能接受。