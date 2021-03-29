全新第四代 Nissan X-Trail (奇駿) 將在今年 4 月於 2021 上海車展首發
7Car 小七車觀點
2021-03-29 17:25:40
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全新第四代 X-Trail 的美規版本 Rogue 已在去年 (2020) 推出，採用最大馬力 181hp 的 2.5 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎作為動力來源，中國大陸的 X-Trail 則預計採用代號 MR15DDT 的 1.5 升直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎，輸出預料為 204hp/300Nm，可作為國內上市時選用之動力配置的參考。Nissan 指出，X-Trail 車系自 2000 年登場以來，迄今在全球市場已售出 626 萬輛，中國大陸市場約有 138 萬輛。
除了推出第四代 X-Trail 之外，Nissan 也將在 2021 上海車展推出針對中國大陸市場取向的 e-POWER 動力車款，另外也會展示 Ariya 純電動 SUV、Formula E 電動方程式賽車及 Leaf 純電動掀背車等，強調品牌轉型電動化的訴求。
國內市場方面，X-Trail 車系與美規 Rogue 車系的配置有所不同，因此新一代 X-Trail 的到來可說是相當具有參考意義且重要，有關新一代 X-Trail 的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續帶來更多追蹤報導。
圖為美規 Rogue。
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