中華三菱連續 3 年參與「地球 1 小時」近百家企業共同響應
2GameSome - 有車賞
2021-03-29 17:55:00
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全球暖化日趨嚴重，台灣因氣候變遷影響，近年來面臨缺水、缺電危機，中華三菱為響應「地球 1 小時」（Earth Hour）全球性環境公益活動，偕同匯豐汽車、順益汽車、裕益汽車經銷商所屬全台 111 家展示中心、125 家服務廠，於 3 月 27 日晚間 8:30 起關閉銷售及服務據點中不需使用的招牌燈、裝飾燈，並延長關燈時間至隔日，來降低碳排放量。2019 至 2021 年中華三菱透過關燈節能行動，相當於為地球減低 4,623 公斤的碳排放量，以實際減碳行動改善氣候變遷問題，帶領車主節能、減碳、愛地球。
中華三菱據點翻新計畫 優化售服據點耗能設備為節能減碳持續努力 中華三菱以綿密的經銷服務體系為汽車業之最，為提高建築物能源效率，打造更具質感的營業據點，2019 年 - 2023 年陸續導入全新企業視覺辨識系統，展開據點翻新計畫，持續於售服據點進行耗能設備優化作業，並採用綠色設計概念進行展間建置，選擇低碳排放、低甲醛及負責任林業標章的環保認證建材，減少對人體的危害。截至 2021 年陸續完成順益濱江、匯豐沙鹿、匯豐東台南及匯豐北投等據點，並於基隆、中壢設立「CMC 中華汽車」品牌據點，藉由建築物空調、照明、用水等設備更新，提高節能效率，達到能源有效運用、環境永續發展之目的。
電動商用車在台上市 中華菱利 e-VERYCA 低碳運行能源枯竭，全球積極發展電動車，中華三菱也推出中華菱利電動車，透過綠色載具來降低車輛行駛所產生的碳排放量。中華菱利 e-VERYCA 推出以來，上市至今熱銷近百台，為鼓勵更多中小企業採用，中華菱利 e-VERYCA 更推出「車電分離租賃方案」(註)，只需先負擔車體價格，就能低碳上路，透過車輛「零排放」的特性降低對環境的傷害。
註: e-VERYCA全新售價 879,000 元(已扣除貨物稅補助) 此外，也可透過「車電分離租賃方案」添購新車，車體價格 526,000 元(已扣除貨物稅補助)，另須外加 50,000 元電池保證金，電池租賃費用 1~96 個月每月 2,899 元，97 個月後每月 1,899 元(限同一顆電池)。此方案同樣加贈 20 米內基本免費安裝及隨車充電器。
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