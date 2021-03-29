▲ 敞篷更吸睛！BMW 4系列 Convertible 315 萬元預售展開

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全新 4系列Convertible 敞篷跑車向上揚起的車側輪廓輔以全新的軟頂敞篷設計，不僅具備更快速且僅需 18 秒的頂篷啟閉時間，軟頂敞篷的輕量化設計更有效降低車身重心，雕塑出有別於 Coupé 的風格。

全新 4系列Convertible 敞篷跑車配備全新 BMW全數位虛擬座艙，將 12.3 吋虛擬數位儀錶結合 10.25 吋中控觸控螢幕，搭配道路虛擬實境顯示功能、iDrive7.0使用者介面、iPhone手機數位鑰匙、BMW智慧語音助理2.0與無線智慧型手機整合系統（含Apple CarPlay與Android Auto），全新 BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技提供消費者完善全面的安全防護。

全新 BMW 4系列Convertible 敞篷跑車擁有 50:50 車身配重、前後輪距加寬、全面強化的車體剛性與後移 11 公分的著座點，均使全新 4系列Convertible 敞篷跑車具備優異操駕表現，搭配精湛調校的新世代 BMW TwinPower Turbo 引擎與 Steptronic運動化8速手自排變速箱，具備雙渦流單渦輪增壓技術、高精準燃油缸內直噴、VALVETRONIC汽門揚程可變和 Double-VANOS雙可變汽門正時等技術，全新 BMW 430i M Sport Convertible 可輸出 258 匹最大馬力及 400 牛頓米最大扭力，0-100 km/h 加速僅需 6.2 秒。