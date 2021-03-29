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增強個性化風格　Toyota Yaris Cross 新增 Adventure 車型

7Car 小七車觀點

2021-03-29 19:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Toyota 於 2020 年 4 月推出以 TNGA-B 平台所開發的入門級休旅作品 Yaris Cross，並先後在歐洲、日本市場推出。然而為了進一步擴展市場表現，Toyota 官方日前再度於歐洲市場推出了 Adventure 車型，具備專屬的外觀、內裝套件來加強個性化表現，預定今年 9 月開始交車。
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全新推出的 Yaris Cross Adventure 相較於一般車型，在車頭部分加入了銀色護板的設計，霧燈也採用矩形飾蓋來點綴，而車尾也同樣有相同的設計表現，同時還提供了銀色車頂行李架，並採用深色烤漆的 18 吋鋁圈。
來到車內，Adventure 車型為了進一步彰顯個性色彩，則採用了黑色車頂篷、黑色鋼琴烤漆飾板，同時中控台、門飾板上也都改採用金色飾條來點綴。配備表現上，若車主選擇 Premiere Edition 等級，則會增加含腳踢感應的電動尾門、抬頭顯示器與雙色 18 吋鋁圈...等配備。
動力表現上，Adventure 車型僅搭載 1.5L Hybrid 動力系統，透過 M15A 1.5L 引擎搭配減速機構所構成的油電系統，綜效輸出值為 114hp，並標配 E-Four 電子四驅車型。

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