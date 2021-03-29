Land Rover Taiwan 前進南台灣 升級高雄品牌體驗、展現 Above and Beyond 精神
2GameSome - 有車賞
2021-03-29 22:25:00
我是廣告 請繼續往下閱讀
Land Rover Taiwan 今年與《XTERRA Taiwan 2021》全球越野三項巡迴賽事合作，3 月 26 日至 28 日於南台灣墾丁賽事現場展出 2021 年式 Discovery Sport 車款，呼應《XTERRA Taiwan 2021》賽事挑戰自我極限精神。同時，並對外宣布整合高雄展示中心與服務據點於左營區博愛三路 677 號新址，以符合原廠規範的完整售服體系一站式服務機能，提供大高雄地區完善且便捷的品牌體驗。
Land Rover Taiwan 此次與《XTERRA Taiwan 2021》全球越野三項巡迴賽事合作，呼應參賽者勇於探索、倘佯自然的自我挑戰精神，特別於活動現場展出 Discovery Sport 車款，期盼透過 Discovery Sport 強悍的越野能力象徵與全台優秀越野跑者並肩作戰。
現場展出的 2021 年式 Discovery Sport，最大馬力來到 249ps，扭力則有 365Nm，強悍性能所帶來的脫困能力讓其輕鬆面對險惡環境，透過全車型搭載 TERRAIN RESPONSE 2 第二代全地形反應系統，具備四種駕駛模式幫助駕駛得以對應不同天候與地貌的多樣變化，自動調整車輛設定對應極端路況。此外，360環景系統幫助駕駛越野時，能透過螢幕的即時全方位顯示掌握周遭環境，與 ClearSight對地視野功能相輔相乘。Discovery Sport 全車型提供兩種動力編成，分別為汽油版本 P200 SE 與 P250 R-DYNAMIC SE。
不僅支持國內越野賽事，Land Rover Taiwan 更積極強化南部地區品牌服務能量，高屏地區授權經銷商高雄九和汽車的全新展示暨服務中心將於 2021 年 3 月 29 日正式營運。全新據點打造符合英國原廠規範，展現英倫美學與品牌精神，更透過整合銷售中心與保修據點，提供以客為尊的新車展示與便捷快速的售後服務，高雄九和汽車更預告即將投資旗艦展示暨服務中心。
Jaguar Land Rover高雄九和展示暨服務中心 :地址 : 高雄市左營區博愛三路677號連絡電話: 07-345-3483
NOW民調中心
我是廣告 請繼續往下閱讀
PK擂台
北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？
31.18%68.82%2021-03-26-2021-04-01
法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？
94.37%5.63%2021-03-25-2021-03-31
你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？
46.69%53.31%2021-03-24-2021-03-30
你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？
73.58%26.42%2021-03-26-2021-03-30
即時