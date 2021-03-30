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森林療癒｜走進山林間享受芬多精　這5件事你一定要先學會

行遍天下旅遊網

2021-03-30 02:00:41

森林療癒｜走進山林間享受芬多精　這5件事你一定要先學會
森林療癒｜走進山林間享受芬多精　這5件事你一定要先學會
入山前靜下心， 聽聽拜訪森林前要知道的5件事，然後，愉快啟程造訪森山。
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拜訪森林必做10件事

打開耳朵放大感光聆聽

森山中閉上眼睛，打開耳朵用心聆聽來自自然的生機音訊，蟲鳴、蛙叫、野鳥合唱、小溪潺潺、山風吹葉颯颯、雨水落下拍打樹梢⋯⋯，大自然交響樂降低身體癒悶，也活化了心靈。
▲閉上眼睛，用耳朵細細傾聽大自然的聲音。
▲閉上眼睛，用耳朵細細傾聽大自然的聲音。

張開眼睛細心欣賞

走進森林中，讓身體的六感神經：視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、味覺以及心靈，透過親近自然達到放鬆。以視覺欣賞療癒為起點，透過賞花、看樹的過程，可以促進脈搏次數，讓心情愉悅這就是森林療癒。
▲聽過大自然聲音後，接下來就是用六感一一品味自然之美。
▲聽過大自然聲音後，接下來就是用六感一一品味自然之美。

仰望樹

藉由觀賞森林中巨木一路望向天空，感受在土地上存活數百年、上千年、吸收了天地日月精華的神木之偉大，同時也能獲得安定的力量，而這份透過仰望向樹木致敬、感到心寧神靜的體驗，是渺小人類對於大自然的尊敬。
▲走入森林，仰望神木，更讓人感覺到自己的渺小。
▲走入森林，仰望神木，更讓人感覺到自己的渺小。

上下午森林法則

每人每小時需氧30g、排放38g二氧化碳，而只需3坪大森林，就能將1人1天二氧化碳全部吸收，並釋放足夠氧氣。山裡芬多精濃度視季節不同6至8月最豐富，每天天亮開始散發，上午至12點間可利用散步來吸收，下午開始沉降至地面，因此午後則可坐臥林間低處吸收芬多精。
▲早上跟下午享受森林浴的方式不同。
▲早上跟下午享受森林浴的方式不同。

體驗森林浴呼吸芬多精

芬多精是植物的精氣，由葉片、莖、花朵、樹幹、樹根散發，每種植物氣味都不同，可以讓人療癒身心。森林尋找杉木、檜木、闊葉林、樟樹、紅楠較多的森林，都是絕佳森林浴場所。
▲絕佳的森林浴場所，可以選在杉、檜木、樟樹種植較多的森林中。
▲絕佳的森林浴場所，可以選在杉、檜木、樟樹種植較多的森林中。


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