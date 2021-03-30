樂血應猿！ 邀您響應2021世界血友病日
健康醫療網
2021-03-30 10:01:00
樂血應猿！ 邀您響應2021世界血友病日
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樂血應猿！ 邀您響應2021世界血友病日
【健康醫療網／記者曾正豪報導】每年4月17日為紀念世界血友病聯盟發起人─法蘭克●舒納波先生對於血友病患的貢獻，以及喚起大眾對於血友病的正確認知，自1989年起特別訂定他的生日作為「世界血友病日」。今年主題圍繞著「ADAPTING TO CHANGE Sustaining care in a new world」，希望在後疫情時期，持續提升大眾關注，給予病友更多支持與幫助，中華民國血友病協會以「紅色應援團」作為象徵，發起「集合吧，紅隊！」號召令，攜手樂天桃猿棒球隊共同關懷病友！邀請於4月17日至桃園青埔國際棒球場，一同共襄盛舉。
職業運動共同響應 號召病友到場聲援
血友病患者因體內缺乏凝血因子，血液不易凝固，受傷容易血流不止，所以日常保健及適量運動強化關節穩定度是非常重要的！「集合吧，紅隊！」以職業棒球運動賽事為起點，希望傳遞透過適度運動強化關節與周圍肌肉之訊息，鼓勵病友走出戶外，配合定期治療達到保護自己的目標。
現場保留200名內野座位開放病友與其親友免費入場觀賽，並客製專屬應援球衣與毛巾等小物渲染節日的氛圍，期望透過本次發起使大眾對於血友病有更加全面的認識。
號召跨產業響應 積極推動社會責任
由中華民國血友病協會站出來，攜手職業棒球運動-樂天桃猿棒球隊一同公益合作，透過不同層面與管道共同關懷血友病友，有鑑於台灣民眾對血友病認知度普遍較低，導致病友常遭受異樣眼光，病友常迫於異樣眼光及壓力，無法正向面對疾病或從事戶外活動，故希望藉此活動呼籲大眾對血友病有更全面的認識，也讓世界看到台灣對於血友病治療的努力。
本次樂天桃猿棒球隊為響應世界血友病日，特規劃球場外觀於指定時間點亮「紅色」燈光，讓到場球迷可共同響應世界血友病日，甚至經過的車輛、民眾都能停下腳步來關注，也邀請您們看到時拍照上傳分享並於當日身穿紅衣，這也是一種對於世界血友病日的響應！
賽事資訊
時間：2021年4月17日(六) 17:05兄弟 V.S 樂天
地點：桃園青埔國際棒球場 (桃園市中壢區領航北路一段1號)
名額：200位 (報名資格將由協會認定，額滿為止)
※ 為配合球場實名制管理，請詳讀官網上防疫說明並提前登記
※ 提供免費接駁車，預計當日於台北車站發車-桃園青埔國際棒球場
報名網頁 https://reurl.cc/9Z0pRa
中華民國血友病協會官網 https://www.hemoph-assoc.org.tw/
中華民國血友病協會Facebook粉絲團 https://www.facebook.com/hat789/
資料來源：健康醫療網
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